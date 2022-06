Università dell'Anziano, Valentino Losito è il nuovo presidente

Si è riunito il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Università dell’Anziano “Domenico Pastoressa” di Bitonto, che ha eletto all’unanimità le cariche sociali: presidente Valentino Losito, vicepresidente Francesco Ricci, che ha anche assunto la delega per i rapporti con la Regione Puglia, segretaria Angela Schiraldi, tesoriere Arcangelo Siragusa. Al consigliere Saverio Ancona è stata affidata la delega per l’organizzazione delle visite d'istruzione, la consigliera Gianna Sammati si occuperà dei rapporti con il Comune di Bitonto e la stampa, il consigliere Salvatore Gentile curerà la gestione del sito web e promuoverà la registrazione e la custodia degli eventi dell’Università.

Il nuovo presidente, dopo aver ringraziato per la fiducia accordatagli e ricordato la preziosa e feconda opera del presidente Marco Vacca, d’intesa con il Consiglio ha ribadito che la Università dell’Anziano continuerà a svolgere la sua opera di polo culturale e ricreativo della popolazione anziana. Nello spirito della cittadinanza attiva contribuirà, con le altre realtà socio-culturali, alla crescita e allo sviluppo civile di Bitonto.

Le attività dell’Università riprenderanno a settembre con un programma che sarà illustrato e condiviso nell’assemblea dei soci, in coincidenza con l’avvio della campagna di tesseramento.