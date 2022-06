Concerto Barocco della Formazione da camera Suite in Cattedrale

Concerto Barocco della Formazione da camera Suite domani sera a Bitonto, in Cattedrale, a partire dalle 19.

L'intento di questa rassegna organistica è quello di rivalutare gli organi storici e non della Puglia, in quanto parte del nostro patrimonio artistico musicale. La seconda finalità, la più importante, è quella di far ascoltare la voce degli organi al di fuori del mero contesto liturgico; la loro capacità di interagire con tutti i tipi di strumenti, come in questo caso l'oboe: connubio a dir poco perfetto.

Questo breve concerto vuol dare agli appassionati di musica organistica e barocca un momento per poter ascoltare composizioni di celebri compositori seicenteschi come Benedetto Marcello e George Philipp Telemann e, allo stesso modo, di avvicinare i curiosi che vogliono comprendere questo genere di musica e come può suonare un organo durante un concerto.

Ad interpretare le meravigliose pagine saranno i maestri Daniele de Palma (organo) e Luciana Visaggio (oboe).

L'ingresso è libero e gratuito.

Per tutti gli aggiornamenti, anche sui prossimi eventi, si può seguire la pagina facebook Formazione da camera Suite.