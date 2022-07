Saggio di fine anno per gli allievi dell'Accademia Musicale dei fratelli Modugno

Sabato 25 e domenica 26 giugno, al teatro Traetta, si è svolto il saggio di fine anno degli alunni all’Accademia Musicale dei fratelli Modugno. L’esibizione di fine anno rappresenta una tappa importante nel percorso didattico dei ragazzi che studiano uno strumento musicale, ed è anche un momento fondamentale di condivisione del lavoro svolto con genitori e famiglie. Nel saggio emergono l'impegno e la passione con cui i ragazzi apprendono lo strumento, si evidenzia l'abilità raggiunta nell' eseguire brani musicali sia individualmente sia in gruppo, con l'accompagnamento di altri strumenti, riuscendo anche a gestire la propria emotività.

Questo evento ha permesso ai ragazzi di maturare attenzione e sensibilità per la musica, imparando a confrontarsi con i propri compagni e a lavorare sulla propria sicurezza e autostima per esibirsi da solisti dinanzi ad un pubblico. Le numerose famiglie presenti sono state parte del successo di due bellissime serate, perché hanno contribuito calorosamente allo sviluppo dello spettacolo supportando con affetto i ragazzi che meritano il giusto riconoscimento dopo due anni di stop dalle attività culturali e di gruppo. Dopo tanti sacrifici, gli allievi si sono finalmente messi alla prova credendo in se stessi, uniti dall’amicizia e dalla passione per lo strumento, che li lega.

Un grande ringraziamento va ai docenti Pasquale Schiraldi, Emanuele Modugno, Francesca Modugno, Chiara Lasaracina, Lello Lasaracina, Angelita Bartolucci, Lia Palmisano.