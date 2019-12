Mostra d’arte “Via Pulchritudinis Marie”, da domani al 3 gennaio al Museo Diocesano

All'interno del chiostro del Museo Diocesano di Bitonto "Mons. A. Marena" è allestita un'esposizione fino al 3 gennaio 2020.



La mostra d’arte mariana itinerante, articolato progetto artistico catechetico, realizzato dall’Editrice Velar, patrocinata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, è composta da 20 pannelli raffiguranti alcune delle opere più belle e significative di Sandro Botticelli e Raffaello Sanzio, che raccontano, negli episodi più salienti, la straordinaria vicenda terrena della Beata Vergine Maria, proposta come momento di contemplazione e meditazione partendo dalla bellezza dell’opera d’arte, che suscita stupore. Il visitatore viene condotto, attraverso un percorso di immagini, a una riflessione sulla fede, profonda e insieme accessibile a tutti.

L’idea del progetto è maturata prendendo spunto dalle parole del Santo Padre Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (n. 167).

“Pensiamo che tale iniziativa – afferma il direttore dell’Editrice Velar, Walter Serra – come suggerisce il Santo Padre Francesco, possa contribuire a coinvolgere le comunità cristiane in un cammino che le porti a sperimentare nuove forme di evangelizzazione”.

La mostra è stata ospitata dal 28 al 30 novembre 2019 nell’Aula Paolo VI, durante il prossimo incontro internazionale La “Chiesa in uscita”, organizzato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Le opere d’arte ci dicono che anche noi possiamo vivere lo stesso percorso terreno di Maria e ripetere i suoi stessi passi, per manifestare la nostra piena adesione a Cristo.

“È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla via della bellezza” (Papa Francesco).

Prendendo spunto dall’invito del Santo Padre, questa mostra, dedicata alla Beata Vergine Maria, attraverso alcuni dei capolavori della pittura dei secoli XV-XVI, vuole condurre il visitatore a una riflessione profonda sulla fede, nella consapevolezza che “la via pulchritudinis, la via della bellezza, è un percorso privilegiato e affascinante per avvicinarsi al Mistero di Dio” (Benedetto XVI) e che “la testimonianza dei cristiani, se vuole incidere anche nell’odierna società, non può non nutrirsi di bellezza per diventare eloquente trasparenza della bellezza dell’amore di Dio” (San Giovanni Paolo II).

Il Museo è aperto, in via ordinaria, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00, il venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.

Per info e prenotazioni si può chiamare il 333 4927688, o scrivere una mail agli indirizzi museobitonto@arcidiocesibaribitonto.it o a coop.reartu@gmail.com.

Sul sito diocesano https://www.arcidiocesibaribitonto.it/curia/museo-diocesano/sezione-bitonto i riferimenti, le informazioni e gli aggiornamenti.