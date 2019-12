'Lo straniero dal mantello d'oro', giovedì prossimo laboratorio alla libreria Hamelin

Giovedì 2 gennaio presso la Libreria Hamelin verrà presentato il laboratorio denominato “Lo straniero dal mantello d’oro”.

Verrà raccontata l'avvincente storia di un Santo dalla vita straordinaria che, viaggiando per mare, giunge fino a noi, rendendo grande la nostra terra. La vita di San Nicola viene raccontata dell'autrice Carmen Mari, che ha adattato sapientemente le vicende di vita del vescovo di Myra al pubblico dei giovani lettori, riuscendo ad appassionare alla storia anche il pubblico adulto. Il volume, edito dalla SECOP Edizioni, si presenta in una veste di grande eleganza anche grazie alle illustrazioni di Domenico Sicolo, illustratore, fumettista e responsabile della Scuola di Fumetto Hamelin Cartoon Studio.



L'autrice Raffaella Leone modererà la serata, dialogando con gli autori. Al termine della presentazione, Domenico Sicolo guiderà i ragazzi presenti in un laboratorio artistico a tema. L'ingresso alla presentazione è libero.



La partecipazione al laboratorio, gratuito, è su prenotazione.

Età consigliata: da 7 anni

Tel.0803740636

messaggio privato pagina Facebook "Libreria Hamelin"