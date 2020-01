“Quando c'è la salute. Storie vere o supposte”, Mirabella e Settimj presentano il loro libro

Sabato 11 Gennaio alle17.30 presso la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, sarà presentato da Antonio Moschetta il libro di Michele Mirabella e Sandro Settimj “Quando c'è la salute. Storie vere o supposte: curiosità, miti e dicerie della medicina”, Rai Libri Edizioni (2019).

Siamo culturalmente abituati ad allontanare da noi la malattia e quindi la medicina, separandole dalla vita, come se non ne facessero parte. Ma la scoperta della natura, del funzionamento e delle patologie del corpo umano, così come le lacune, gli errori e i progressi della scienza medica sono strettamente connessi a tutti gli altri campi della storia.

Senza alcuna pretesa di tipo storico o scientifico, questo libro è nel suo insieme un compendio leggero di informazioni, miti, curiosità, modi di dire, dicerie, pettegolezzi e illazioni che circondano la storia della medicina, una sorta di dietro le quinte medico-sanitario di eventi, scoperte e personaggi antichi e moderni in cui il lettore potrà scoprire verità o supposte tali, col sorriso sulle labbra.

Si ricorda al pubblico che la partecipazione all’evento è gratuita.

Per informazioni:

Tel.: +39 080 099708,

E-mail: pm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it