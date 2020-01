'Viaggio sul sentiero della natura', sei tappe al salotto letterario Degennaro

Domani alle 18.30 presso il salotto letterario “Centro studi G. Degennaro” ci sarà la prima tappa della tematica “Viaggio sul sentiero della natura”.

Verranno illustrati i possibili significati della malattia, del dolore e dei sintomi, e di quanto la visione analogica della malattia sia oggetto di nuovi studi e ricerche scientifiche; si parlerà dei recenti sviluppi nel campo dell’epigenetica, saranno introdotti i concetti di naturopatia, di olismo e di equilibrio energetico. Quando ci si rivolge ad un naturopata? La figura del naturopata non deve apparire come alternativa alla scelta di altre figure professionali nell’area del benessere e della salute, ma come complementare, sostegno sia nel campo della prevenzione come anche nella fase successiva di manifestazione della malattia. Si accennerà brevemente ai metodi e alle tecniche utilizzate e al modus operandi del naturopata.

La prima tappa ha il titolo “Conoscere per riconoscere. Interpretazione della malattia. Valutare e aggiungere un altro nuovo punto di vista”. Interverranno la naturopata Anna Rita Torres e la riflessologa Mariateresa Cardone.

Ecco invece i titoli delle altre tappe. Seconda tappa (20 febbraio): Il nostro cibo quotidiano. Ci nutriamo solo di cibo? Alimentazione, stress e ripercussioni sul sistema immunitario. Terza tappa (18 marzo): Floriterapia e aromaterapia. Conoscere per prevenire I fiori di Bach e gli oli essenziali. Quarta tappa (15 aprile): Le riflessologie, moxa e cromopuntura. Come utilizzarle anche da soli. Quinta tappa (13 maggio): Idrotermofangoterapia. Il potere degli elementi naturali. Sesta tappa (27 maggio): Considerazioni finali: trasformarci in esseri consapevoli.