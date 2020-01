Da oggi al via il Laboratorio di Scrittura Creativa della Libreria Hamelin

Da oggi, per ogni sabato pomeriggio, alle 17 presso la Libreria Hamelin prenderà il via "Il Fantastorie - Scrittori per gioco sulle orme di Gianni Rodari"

a cura di Marianna Carrara. Un laboratorio di scrittura creativa, ispirati dal Maestro della Fantastica, nell'anno che celebra i 100 anni dalla sua nascita.



Attraverso divertenti attività laboratoriali i giovani lettori/scrittori, guidati da Marianna Carrara, autrice e formatrice, scopriranno il senso della condivisione e della socializzazione, saranno guidati ad aprirsi all’immaginazione, alla fantasia, alla creatività ed alla criticità, attraverso la maieutica di Gianni Rodari.Le attività laboratoriali, percorsi narratorologici e linguistici pianificati per fasce d’età, saranno mirati a sviluppare il piacere della lettura e a coglierne l’aspetto formativo insieme a quello della scrittura, senza voler formare “scrittori” professionisti.Il percorso laboratoriale si concluderà con un evento aperto alla cittadinanza in cui, in forma artistica e creativa, si declinerà l'attualità del pensiero e della scrittura del Maestro Rodari.Info e Prenotazionitel.0803740636, laureata in materie letterarie presso l’Università degli Studi di Bari, consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e negli Istituti Tecnici e successivamente quella per l’insegnamento nei Licei. La lunga carriera di docente nella scuola primaria è connotata da sperimentazioni di attività teatrali e di scrittura creativa con importanti riconoscimenti anche a livello nazionale. Ha curato la raccolta di alcuni lavori dei suoi alunni, pubblicando nel 2005 "Il soffio di Calliope" e nel 2010 "Il secondo soffio di Calliope". Ha collaborato con la rivista di letteratura giovanile "L’Aquilone" e con il saggio su Paul Goodman, alla pubblicazione di "L’utopia pedagogica", una raccolta di saggi relativi a sette grandi educatori del novecento. Ha partecipato alla collana "Scritture Meridiane per ragazzi" (Adda Editore) con il racconto "Dalla parte del bullo" in "Al bullo? Mi ribello", e con altrettanti racconti, ai successivi volumi in collana "So dire di no", "La rosa di Damasco. Racconti sui migranti", "Legalità.11 racconti per ragazzi", volumi curati dal Prof.Daniele Giancane. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo libro "Le nuvole non portano solo pioggia. Dialogo tra una mamma e la sua bambina", una fiaba filosofica, per Adda Editore. A novembre 2018 esce la sua seconda creatura letteraria, di cui è coautrice con Maria Pia Latorre, "Stelle controvento" (Les Flâneurs Edizioni) sulla figura della poetessa Isabella Morra riportata ai giorni nostri grazie alle vicende parallele di Rosa, un' adolescente inquieta. Attualmente svolge funzioni di operatrice culturale, impegnata a tempo pieno nella promozione della lettura e della conoscenza della letteratura per l’infanzia, presso scuole e librerie. Organizza e dirige laboratori di scrittura creativa, sperimentando tecniche rodariane all’interno di uno spazio psicologico riservato a bambini e adolescenti.