"Innamorati dell'Arte", oggi apertura straordinaria del Museo Diocesano

In occasione della festa liturgica di San Valentino (il 14), domenica 16 Febbraio il Museo Diocesano di Bitonto "Mons. A. Marena" apre straordinariamente per consentire la fruizione del percorso museale anche di domenica

Apertura dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso 30' prima della chiusura).

In particolare, i visitatori verranno indirizzati all'osservazione, lungo il percorso, della statua raffigurante l'Estasi di Santa Teresa, che incarna l'AMORE MISTICO, l'immagine della Madonna Glykophilousa e la statua di San Giuseppe con Bambino che manifestano l'AMORE MATERNO e PATERNO.

I visitatori saranno accompagnati gratuitamente alla scoperta delle stesse opere, con approfondimenti.

Il Museo resterà aperto, in via ordinaria, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00, il venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.

Per info e prenotazioni si può chiamare il 333 4927688, o scrivere una mail agli indirizzi museobitonto@arcidiocesibaribitonto.it o a coop.reartu@gmail.com.

Sul sito diocesano https://www.arcidiocesibaribitonto.it/curia/museo-diocesano/sezione-bitonto i riferimenti, le informazioni e gli aggiornamenti

Su facebook https://www.facebook.com/Museo-Diocesano-di-Bitonto-Mons-A-Marena-102943661060322/