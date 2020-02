Letture con bambini e ragazzi per il centenario di Rodari

Antonella Stellacci legge poesie, filastrocche, brevi racconti di Gianni Rodari sabato 22 febbraio 2020 dalle 19 alle 20 presso la Libreria del Teatro, sita in largo Teatro a Bitonto.

I bimbi ed i ragazzi potranno accompagnare Antonella nella lettura, anche proponendo testi propri, purché brevi.

L'iniziativa vuol essere la prima di una serie con cui il cenacolo dei poeti e la libreria del teatro intendono radunare appassionati di Rodari per giungere ad una manifestazione cittadina, un percorso che vorrebbe affiancarsi a quello già lodevolmente intrapreso dalla Libreria Hamelin.



Gianni Rodari, nato il 23 ottobre 1920 ad Omegna, estrema propaggine settentrionale del Lago d'Orta in Piemonte (oggi provincia del Verbano-Cusio-Ossola, all'epoca provincia di Novara) e morto a Roma il 14 aprile 1980, è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in letteratura per l'infanzia e tradotto in molte lingue. Unico vincitore italiano del prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, fu uno fra i maggiori interpreti del tema "fantastico" nonché, grazie alla Grammatica della fantasia del 1973, sua opera principale, uno fra i principali teorici dell'arte di inventare storie.

Fu ospite a Bitonto nella storica libreria 900: se ne può ascoltare il racconto nei video di Vincenzo Dino Verriello per l'Università dell'Anziano, presidente Marco Vacca.