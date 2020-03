Polibris, attivata la DigitalLibrary a Bitonto

Gli insegnanti ed i bambini. Un rapporto venuto meno in questo periodo.

Per cercare di dare un contributo nell'immenso oceano di problemi che ci è piovuto addosso, il Comune di Bitonto è lieto di segnalare questa iniziativa dei gestori delle nuove librerie digitali comunali inaugurate a gennaio scorso.

Ovvero :

Incremento di alcuni indispensabili servizi culturali per aiutare tutti i cittadini del territorio:

▪genitori

▪alunni

▪docenti

Compilazione del form per i seguenti servizi:

CONDIVIDi-20

Qui il form online per effettuare una mappatura e aderire attraverso la condivisione di strumenti didattici e la creazione di una banca del tempo

https://forms.gle/gmVmsxtxaFxbPpoDA

SOS Didattico per Docenti

Qui il form online per effettuare una mappatura SOS Didattico per DOCENTI

https://forms.gle/hsGCQYnBQkREZUer8

SOS Didattico per Genitori

Qui il form online per effettuare una mappatura SOS Didattico per GENITORI

https://forms.gle/jZWCeyL4UYzXQ3wM6

Tutte le info sulla pagina facebook ufficiale: https://www.facebook.com/polibrisdigitallibrary/ph...