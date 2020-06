Nuove riaperture culturali in Puglia: Castel del Monte e Parco archeologico Canne della battaglia

Proseguono le riaperture dei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia.

Mercoledì 1° luglio sarà nuovamente visitabile il sito di Castel del Monte, mentre giovedì 2 luglio sarà aperta al pubblico il Parco Archeologico di Canne della Battaglia. Le visite si svolgeranno in completa sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti COVID-19 vigente.

Di seguito le modalità di visita ed i nuovi servizi di accoglienza offerti al pubblico.





MODALITA’ DI VISITA

CASTEL DEL MONTE (ANDRIA)

Data di riapertura : mercoledì 1° luglio 2020;

: mercoledì 1° luglio 2020; Giorni ed orari : dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,45 con ultimo ingresso consentito alle ore 18,00

: dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,45 con ultimo ingresso consentito alle ore 18,00 Prenotazione : La visita sarà possibile sempre su prenotazione all’indirizzo email casteldelmonte@novaapulia.it . La visita sarà possibile senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti nelle fasce orarie indicate.

: La visita sarà possibile sempre su prenotazione all’indirizzo email casteldelmonte@novaapulia.it Orari di inizio visita : 10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 - 18;

: 10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 - 18; Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 18;

: 18; Durata della visita : 45 minuti;

: 45 minuti; Costo d’ingresso : Intero 7,00€, ridotto 2,00 € (18-25 anni), riduzioni e gratuità secondo legge;

: Intero 7,00€, ridotto 2,00 € (18-25 anni), riduzioni e gratuità secondo legge; Info e prenotazioni : Novaapulia: 388.3026000 / casteldelmonte@novaapulia.it,

: Novaapulia: 388.3026000 / casteldelmonte@novaapulia.it, Data di riapertura : giovedì 2 luglio 2020;

: giovedì 2 luglio 2020; Giorni ed orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,30 con ultimo ingresso consentito alle ore 18,00

Orari di inizio visita: 10.00 – 11.00 - 12.00 – 13.00 – 14.00 - 15.00 – 16.00 – 17.00;

Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 30;

: 30; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Costo d’ingresso : Gratuito;

: Gratuito; Prenotazione : è consigliata;

: è consigliata; Info e prenotazioni: Tel. 0883 510993 oppure inviando una mail a:

Castel del Monte: tel. +39 0883 569997 / drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it





PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA (BARLETTA)

Apertura del Parco Archeologico – Cittadella (Antiquarium chiuso per riorganizzazione)

La seconda domenica del mese è chiuso, nei giorni che la precedono aperto dal mercoledì al sabato con gli orari di inizio visita suindicati;

drm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it





ACCOGLIENZA E SERVIZI AL PUBBLICO

La sicurezza dei nostri visitatori è la cosa più importante per noi, per questo motivo la Direzione regionale Musei Puglia ha stabilito precise modalità di visita in conformità con le disposizioni dettate in materia di sicurezza sanitaria:

All’ingresso di ogni sito sono stati predisposti in modo visibile tutti i cartelli con le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per informare i visitatori sulle modalità di accesso e fruizione: uso obbligatorio di mascherine, pulizia delle mani attraverso appositi distributori di gel disinfettante, distanziamento fisico, ecc.;

Prima di accedere, il personale in servizio, munito di appositi DPI (mascherina, guanti, visiera), misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5° C;

-I visitatori dovranno recarsi ai siti muniti di mascherine e guanti che dovranno essere indossati per tutta la durata della visita;

Durante la visita si dovrà rispettare il distanziamento fisico di 1 – 2 metri (a seconda della posizione nel sito);

Allo scopo di rispettare il distanziamento, la visita presso ogni luogo della cultura avverrà tramite ingressi contingentati (nella quantità e nella frequenza) anche mediante prenotazioni, esodi scaglionati, percorsi di visita obbligati e un numero massimo giornaliero di visitatori;

-Lungo i percorsi sono stati disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante ed un contenitore, all’uscita, per lo smaltimento di guanti e mascherine;

-Gli ascensori verranno utilizzati una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre mascherina e guanti (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);

-Ove possibile, i luoghi della cultura favoriranno l’utilizzo della modalità di prenotazione e pagamento on line;

Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).