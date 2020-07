Esce per Planet Book 'Come il suono dei passi sulla neve' di Nunzio Savino

Nunzio Savino, classe ’93, è nato a Bitonto. Coltiva la passione per la scrittura, collabora con la testata giornalistica digitale del paese in cui vive, ‘palodelcolle.net’, e dal 2019 con ‘Il Faro Indie’, rivista web musicale che nel 2020 è diventata ‘Il Faro’. Per lui un paio di cuffie, una penna e un foglio sono la combinazione perfetta per una buona e intensa scrittura. “Come il suono dei passi sulla neve” è la sua prima opera.



Il protagonista è Lorenzo, un ragazzo che vive un’esistenza simile a quella di altri, con una valigia colma di sogni e scommesse. In un afoso giorno di Agosto, un’inaspettata novità stravolge la sua sorte, una di quelle notizie che cambiano il futuro, e da quel momento le difficoltà diventano per lui un macigno troppo grande da sostenere. L’amore, l’amicizia, la musica, la forza di lottare sono le uniche armi che ha per combattere un destino che sembra segnato.