Oggi l'incontro con l'autore Nunzio Savino alla Libreria del Teatro

Questo pomeriggio alle 19, nello spazio esterno antistante alla Libreria del Teatro a Bitonto, si terrà la presentazione del libro "Come il suono dei passi sulla neve", scritto da Nunzio Savino ed edito da Planet Book.

Per il "Parco delle Arti" - PROGETTO COMUNALE BITONTO CITTÁ DEI FESTIVAL: VIAGGI LETTERARI NEL BORGO - IX EDIZIONE / “BITONTO CITTÁ CHE LEGGE”, progetto nazionale di promozione della lettura.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Circolo dei lettori della Libreria del Teatro.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti secondo le normative vigenti anti Covid-19.



IL LIBRO

Lorenzo è un ragazzo che vive un’esistenza simile a quella di altri, con una valigia colma di sogni e scommesse. In un afoso giorno di Agosto, un’inaspettata novità stravolge la sua sorte, una di quelle notizie che cambiano il futuro, e da quel momento le difficoltà diventano per lui un macigno troppo grande da sostenere. L’amore, l’amicizia, la musica, la forza di lottare sono le uniche armi che ha per combattere un destino che sembra segnato.



L'AUTORE

Nunzio Savino, classe ’93, è nato a Bitonto, in provincia di Bari. Coltiva la passione per la scrittura, collabora con la testata giornalistica digitale del paese in cui vive, ‘palodelcolle.net’, e dal 2019 con ‘Il Faro Indie’, rivista web musicale che nel 2020 è diventata ‘Il Faro’. Per lui un paio di cuffie, una penna e un foglio sono la combinazione perfetta per una buona e intensa scrittura. “Come il suono dei passi sulla neve” è la sua prima opera.