Il Bitonto Opera Festival sfida il Covid, 3 apericene in programma a Masseria Lama Balice

Apericena musicali, lirica, jazz e un omaggio al maestro Ennio Morricone.

È questo il programma della XVII edizione del Bitonto Opera Festival che si terrà il 28 agosto, il 3 e l’11 settembre alle ore 20 nella Masseria Lama Balice (via Burrone, 14 – Bitonto).

L’emergenza Covid19 non ha spento infatti l’entusiasmo de “La Macina - Associazione socioculturale”, che, come ogni anno, insieme al direttore artistico Carlo Antonio De Lucia, ha organizzato la sua storica rassegna di musica lirica, seppur in una versione un po’ diversa.

Il programma infatti prevede tre “apericene” all’insegna della musica e del buon cibo, il tutto nel rispetto delle norme anticontagio.

Il 28 agosto, in scena “L’impresario delle Canarie”, intermezzo del ‘700 su libretto di Pietro Metastasio e musica di Domenico Sarro. Il buffo Carlo Torriani e l’alto Camilla Antonini, nei panni dei protagonisti Nibbio e Dorina, saranno accompagnati dall’ensemble “Gli archi del ‘700” e diretti dal concertatore e maestro al cembalo Leonardo Quadrini.

Non solo lirica, però, in quest’edizione.

Il 3 settembre, insieme al maestro Andrea Gargiulo, si viaggerà infatti dalla musica classica al pop, passando dal jazz e dal blues, con “Jazz around the world”.

L’ultima serata sarà invece dedicata al ricordo di Ennio Morricone. Gli spettatori/commensali saranno allietati dalle più belle melodie del grande musicista e compositore delle colonne sonore del cinema italiano e mondiale. I suoi capolavori saranno eseguiti dal Quartetto Gershwin. L’interpretazione di alcuni dialoghi dei film, di cui il maestro ha curato la colonna sonora, sarà invece affidata all’associazione culturale “Cenacolo dei Poeti”.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 3391175513 o 3357411317.

Il Bitonto Opera Festival, con la Fidas, sostiene la campagna “Donatori sangue”.

L’edizione numero 17 della rassegna è organizzata da “La Macina – Associazione socioculturale” e dalla “Raffaello Comunicazione”, in collaborazione con l’Associazione socioculturale “Coro lirico Città di Bitonto”, Teatro Pubblico Pugliese, Masseria “Lama Balice”, Fondazione Villa Giovanni XXIII – Onlus, l’Associazione culturale “Cenacolo dei Poeti” e le testate giornalistiche “da Bitonto” e “Radio Doppio Zero”.