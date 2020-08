"CultOra Festival – Ex labore to works", dal 30 agosto al 30 ottobre a Bitonto

La Fondazione De Palo-Ungaro, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e in collaborazione con il Museo Diocesano “Mons. Marena” e il Centro Ricerche di Storia e Arte di Bitonto, presenta la iniziativa CultOra Festival – Ex labore to works.

L’intervento progettuale ha la finalità di valorizzare ed offrire un evento culturale divulgativo e trasversale tra le diverse conoscenze e arti, con un occhio rivolto ai peculiari mutamenti d’ognuno. Fulcro dell’intero progetto, articolato in più giorni, sarà il lavoro nelle sue diverse declinazioni nel tempo. Durante queste giornate, ci saranno alcune mostre, ivi compresa anche un’esposizione di utensili del Museo della Civiltà Contadina.

Nella splendida cornice del chiostro delMuseo Diocesano, la sera del 13 settembre si offrirà una panoramica sul lavoro e sui lavori nelle diverse epoche: ospiti illustri saranno Giuliano Volpe e Daniele Maria Pegorari, professori dell’Università degli Studi di Bari, che accompagneranno il pubblico attraverso un percorso illustrativo di alcuni aspetti del lavoro in epoche e in contesti differenti tra loro.

La sera del 17 settembre si alterneranno personalità dello spettacolo, del cinema e del teatro i quali discuteranno in merito al lavoro all’interno dell’“industria” in questo particolare periodo storico e come essa si èevoluta nel corso del tempo, seguendo esigenze e necessità che il panorama culturale richiedeva.

Il 30 agosto si inaugura nel Museo Diocesano “Mons. Marena” una mostra a cura di Francesco Paolo Del Re dal titolo Conversazioni con Francesco Speranza per raccontare alcuni aspetti della pittura del grande maestro bitontino. Sei dipinti di Speranza, esemplificativi dei diversi aspetti della sua ricerca artistica si pongono in dialogo con i dipinti di alcuni pittori pugliesi viventi (Pierluca Cetera, Pietro Di Terlizzi, Damiano Azzizia, Francesco Cuna, Luigi Presicce).

Dal 24 settembre al 10 ottobre, inoltre, presso il Museo Archeologico la mostra fotografica Getting back: dalla crisi della pandemia alla riappropriazione degli ambienti del vivere comune. Il progetto vede la partecipazione di tredici artisti maestri dell’arte fotografica quale invito rivolto alla collettività a godere dell’arte nello spirito della ritrovata socialità. L’inaugurazione sarà preceduta da un dialogo a due voci sul tema “Lavorare nell’ombra” con Gaetano Centrone e Sabino Paparella.

Il 18 settembre verrà presentato un libro, Il suono del Tempo, rivolto a ipovedenti e non-vedenti realizzato dall’artista Carmela Sivo. Il libro nasce dalla volontà di coinvolgere i ragazzi, con una narrazione fantastica ambientata al tempo dei Peucezi atta a stimolare oltre la vista e il tatto, anche il suono.

Con questo si intende inserire elementi didattici attraverso il racconto, con il riferimento a reperti presenti oggi nel Museo Archeologico della Fondazione; figure mitologiche e un’atmosfera magica concorreranno ad una crescita consapevole dell’identità del giovane lettore attraverso le avventure del protagonista.