Il 2 ottobre riapre il teatro Traetta, Mangini: 'È una luce di speranza per l'intera comunità'

Dopo mesi di chiusura, il prossimo 2 ottobre riapre il teatro “Tommaso Traetta”, anche se solo per un quarto della sua capienza.

Lo annuncia l’assessore alle politiche culturali, Rino Rocco Mangini, attraverso i suoi canali social. “Saranno mesi complicati in cui la ‘resilienza’ del teatro e del suo pubblico si farà prassi quotidiana – scrive l’assessore –. Ma in questo autunno/inverno che ci attende, pensiamo che il Teatro aperto possa rappresentare una luce di speranza per il cuore, la mente e lo spirito dell'intera Comunità. Stiamo programmando diverse stagioni teatrali”.

“Ci sarà spazio per la musica, per il teatro dei ragazzi, per il teatro amatoriale, per le lectio magistralis, per la prosa, per la danza e per la musica classica – continua Mangini –. Ma, soprattutto, uno spazio civico e socio-culturale aperto alla città e ai suoi cittadini. Anche se si potrà ospitare pubblico solo per un quarto della sua capienza, siamo certi che sia la cosa giusta da fare”.