Ricorre l'anniversario della morte di Dante Alighieri, il programma degli eventi

Il 13 settembre ricorre l'anniversario della morte di Dante Alighieri, uno dei più noti personaggi italiani, autore tra gli altri della "Divina Commedia".

Per domenica prossima infatti l'associazione dei docenti di Bitonto, in collaborazione con la ProLoco Bitonto e la testata giornalistica "DaBitonto" ha organizzato una serie di eventi. Alle 19 verrà celebrate la Santa Messa in suffragio, celebrata da don Ciccio Acquafredda, parroco rettore della Cattedrale; alle 19.45 ci sarà il ricordo del sommo poeta, a cura del docente di lettere Nicola Fiorino Tucci; alle 20 verrà cantata, a cura del docente di musica Emanuele Cicciomessere "L'aria di Dante", tratta dal musical della Divina Commedia; infine alle 20.15 il docente di lettere Peppino Ricci leggerà i canti XVI e XVII del Paradiso.

Per partecipare alla manifestazione è necessario prenotarsi via email a associazionedocenti@libero.it (iscritte/i e non) o al gruppo whatsapp dell’ADB (solo iscritte/i). Non sarà ammesso chiunque non abbia effettuato la prenotazione e non presenti la dichiarazione in formato cartaceo.