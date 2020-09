Giovedì 24 settembre presentazione del libro 'Santa Chiara da Montefalco', scritto da Marino Pagano

Consumi, degustazioni di evo di Puglia alla prima scuola dell'olio sotto le stelle

Alla prima scuola dell’olio extravergine di oliva Made in Italy, la Puglia si è presentata in grande spolvero con l’evo 100% italiano ‘studiato’ per svelarne i segreti, gli abbinamenti più efficaci e anche per capire come leggere le etichette e difendersi da falsi e truffe, con ‘assaggi