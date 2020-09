“Whatsapp for business”: oggi a Bitonto il laboratorio sulle strategie di local marketing

Questo pomeriggio, dalle 15 alle 19, a Bitonto (Viale delle Nazioni sc -zona artigianale) avrà luogo “WhatsApp for Business - Strumenti, strategie, opportunità per le imprese”.

Dopo il successo del primo ciclo di laboratori, che ha visto una ricca e coinvolta partecipazione sui temi dello Storytelling, del Marketing sulle mappe on line, di Facebook, Instagram e Linkedin, torna il laboratorio pratico su WhatsApp Business, uno strumento dalle grandi potenzialità per entrare in contatto con i propri clienti e sviluppare nuovi business.

WhatsApp (for) Business, nell’ambito del ciclo di eventi formatici dedicati a far conoscere le potenzialità dei canali digitali applicati al marketing locale, avrà un taglio pratico con dimostrazioni e suggerimenti operativi per iniziare sin da subito a utilizzare questo strumento al massimo delle sue funzionalità.

Il laboratorio, organizzato dalla web agency Comma 3 di Bitonto, è rivolto a piccole e medie imprese, professionisti, social media manager e a chiunque desideri approfondire la conoscenza di nuovi canali digitali per il local business e prevederà l’installazione, la configurazione e le differenze fra WhatsApp e WhatsApp Business, la spiegazione di tutti gli strumenti di WhatsApp Business e come usarli, le strategie di utilizzo, trucchi ed esercitazioni pratiche. A fine laboratorio i partecipanti avranno modo di prenotare ad una consulenza gratuita personalizzata.