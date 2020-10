"La libertà ai tempi del Covid", sabato l'evento in piazza Cavour

U.S. Bitonto Calcio, calciomercato in fermento: tanti i nuovi acquisti tra over e under

L’U. S. Bitonto Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dei seguenti calciatori:- Giorgio CAPECE, centrocampista marchigiano classe 1992, proveniente dalla Paganese (Serie C);- Domenico DICECCO, centrocampista abruzzese classe 1983, proveniente dall’Audace Cerignola