“Fuori dalle bolle!", Michele Cucuzza a Bitonto per presentare il suo libro

Sabato 17 ottobre alle 18 presso il Sancti Nicolai Convivium (accanto alla Cattedrale a Bitonto), nell'ambito della rubrica "Nel diritto con l'Autore", il giornalista e conduttore radio-televisivo Michele Cucuzza presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Fuori dalle bolle!”.

Dialogheranno con l'autore l'avv. Emanuele Dimundo, l'avv. Manuel Virgintino e il Dott. Valentino Lenoci.

L'evento, in diretta streaming su radio 00, è in fase di accreditamento presso l'ordine degli avvocati di Bari.

Il libro



Un manuale di primo soccorso per ragazzi e famiglie, utile per comunicare sempre meglio in rete, sviluppare la propria autonomia senza rinunciare a neanche un follower o un like, diventare più abili nel distinguere i fatti verificati dalle bufale, imparare a riconoscere ciò che più ci serve nella tv in streaming, nei giornali online, nei siti e nei più diversi link. A farci da guida un giornalista di lungo corso che racconta - con la sua esperienza un po' in tutti i media - i suoi punti di vista a proposito di rete e tv, radio e giornali, public speaking e social. Dall'influencer allo sviluppatore di app, grazie ai new media stanno nascendo di continuo nuovi mestieri: ne potrà approfittare chi comunica meglio, chi sa individuare e coltivare le proprie attitudini, puntando a migliorarsi sfruttando la stessa rete, senza paure e con lucidità.

L'autore

Michele Cucuzza ha iniziato con le radio private, è arrivato al Tg2, quindi è passato all’infotainment della Vita in diretta ,poi è approdato a Unomattina. L’ultima delle sue vite l’ha trascorsa a TeleNorba, tre anni di Buon Pomeriggio.

In collaborazione col "Circolo dei lettori" della Libreria del Teatro

Ingresso libero e gratuito secondo le norme vigenti anti covid fino ad esaurimento posti