Apre oggi una biblioteca privata intitolata a Gianni Rodari

Dalla "Biblioteca Gianni Rodari" riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo lieti di comunicarvi che da oggi 23 ottobre 2020 alle 17.30 sarà presentata ed aperta al pubblico una piccola biblioteca privata intitolata al indiscusso Maestro Gianni Rodari in occasione del centenario della sua nascita: la biblioteca contiene un patrimonio librario di oltre 1500 testi provenienti da donazioni spontanee ed è situata in via Giosuè Carducci 11/13, in quella che è stata per oltre 10 anni la sede del circolo ARCI 'Train de vie'.

All’interno della biblioteca sarà attivo un 'community hub' coordinato dalla cooperativa 'Il girasole' e che ad oggi conta già 4 partners stabili ed è pronta ad ospitarne tanti altri in un’ottica sempre più aperta di cooperazione e condivisione tra persone, imprese ed istituzioni. Tra le attività che si svilupperanno all’interno della biblioteca ci sarà uno sportello di servizi ed assistenza ai cittadini ed alle imprese ed il comitato scientifico del Centro Studi “Bauman”.

Può apparire strano aprire in piena emergenza COVID una biblioteca, ma siamo convinti che l’idea di coniugare uno spazio di riflessione e di lettura ad un sempre più necessario dinamismo sociale, culturale ed economico possa essere la chiave di volta per superare questo momento difficile. Per questioni legate all’attuale emergenza sanitaria vi chiediamo di contattarci per visitare la biblioteca e fruire dei servizi della stessa".





Tel.: 080-9955377

e-mail: bibliotecarodari@centrostudibauman.it