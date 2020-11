Che funerale vorresti? Chiara Cannito sdogana Signora Morte in "Torno subito"

Se vi chiedessero “Come vorresti il tuo funerale?”, qualcuno di voi storcerebbe il naso o ammutolirebbe, giudicando perlomeno indelicata una tale curiosità. Poi ci sono persone che hanno il guizzo geniale di bandire un concorso letterario dal titolo Il funerale che vorrei (la casa editrice ArgentoDorato) e perfino autori e autrici che partecipano, inviando i loro scritti.

Il romanzo "Torno subito" di Chiara Cannito è risultato primo classificato al suddetto concorso per molti buoni, ottimi motivi: intanto l’autrice è una donna di grandi e generose doti umane, bitontina doc, conosciuta sul territorio per il suo prezioso operato culturale, progettuale e didattico. Già il suo approccio al concorso è stato originale poiché “questa storia non sarebbe stata possibile senza le ‘reali’ interviste sulla morte a persone speciali che si sono messe in gioco insieme a me” così come Chiara scrive nei ringraziamenti finali: infatti la qualità più straordinaria del romanzo sta nell’essere uno scritto ‘plurale’, nel quale anche la sottoscritta è stata chiamata ad immaginare il proprio funerale.

È uno stratagemma narrativo brillante grazie al quale un coro di voci umane diverse offre al lettore stimoli e spunti differenti, divertenti, profondi, malinconici, consentendo una visione fish eye sul tema ‘morte’, dove il proprio funerale può essere un “atto creativo”, come scrive l’amica comune Lizia Dagostino nella sua intrigante introduzione.

All’ancestrale senso di timore per "signora Morte", Chiara abbina una modalità social e digital che l’impresario funebre Felice Fortunato Lamorte, il protagonista, decide di adottare per la promozione e la crescita della sua azienda: strizzando l’occhio all’agenzia di pompe funebri Taffo, ideatrice di una campagna pubblicitaria dai contenuti ironici e dissacranti, l’alter ego letterario di Chiara, la fantomatica Vì, supporta Felice nella definizione di un nuovo servizio offerto ai potenziali clienti, ovvero la programmazione del proprio funerale, con tanto di contratto ante mortem. Chi conosce bene Chiara, però, ha subito la sensazione che l’autrice si spingerà oltre, e così è, in effetti: insieme ad un momento di suspense, nella seconda parte del romanzo, Chiara aggiunge alla narrazione un tema a lei molto caro, la questione dei migranti. Felice Fortunato Lamorte e Vì si recano in Sicilia e, una volta a Lampedusa, scoprono come e dove vengono seppelliti i migranti che annegano, i cui corpi vengono restituiti o recuperati dal mare, con toccanti implicazioni personali.

Ecco perché dico che Vì è l’alter ego di Chiara: in "Torno subito" c’è la sua essenza intellettuale, umana, sociale, le sue scelte, i suoi ricordi, il suo vissuto, la sua profondità e la sua leggerezza calviniana. Chiara è un’instancabile tessitrice di relazioni umane, una valorizzatrice del talento proprio e altrui, qualità tanto rare quanto necessarie, oggi più che mai.

La fortuna di conoscerla mi è capitata tardi ma, è chiaro, non inutilmente.

Questa è l’opinione di una "funerabile", termine da me coniato per indicare chi il proprio funerale lo ha già ideato. Non ho fretta, però.





NOTA BIOGRAFICA

Barbara Buttiglione è nata a Bari nel 1967. Risiede a Bitonto dal 2012 ed è una cittadina attiva culturalmente, essendo Presidente dell’Associazione Culturale ANTE LITTERAM, nonché responsabile del Presìdio del Libro di Bitonto ‘Nietta Verriello’.

Autrice di romanzi e saggi, spettacoli musicali divulgativi ed eventi tematici, si occupa di promuovere la lettura e collabora strettamente con Chiara Cannito.

Si occupa anche di formazione tenendo corsi come Event Planner.