"​Complimenti a Bari e Taranto, finaliste per il titolo di Capitale italiana Cultura 2022"

L’Amministrazione comunale di Bitonto si congratula con quelle di Bari e Taranto, fresche di ammissione tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2022. Un risultato che il sindaco di Barie presidente nazionale ANCI, Antonio Decaro, ha definito “un traguardo inimmaginabile per due città pugliesi fino a poco tempo fa".



Il vice sindaco di Bitonto e assessore alle Politiche culturali, Rocco Mangini, concorda con il primo cittadino di Bari, sottolineando “quanto fosse ancor più inimmaginabile tre anni fa, quando la nostra città, in sordina e come una Cenerentola, riuscì a conquistare la finale per il titolo di Capitale del 2020. Era inimmaginabile non solo pensarla in finale, ma – e ricordo ancora i tanti scettici e critici – pensare addirittura di candidarla al titolo”.

Le città di Bari e Taranto si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 con Ancona, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Tv), Procida (Na), Trapani, Verbania e Volterra.

“Siamo davvero orgogliosi di consegnare idealmente il testimone di città finalista a Bari e Taranto. Vinca la città migliore... speriamo pugliese! Sarebbe la ciliegina sulla torta e il completamento di un percorso avviato anni fa con lungimiranza dal presidente Vendola, che ha portato la Puglia ad accrescere significativamente la qualità della sua offerta socio culturale e turistica”, commentano il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, e il suo vice Rocco Mangini.

Abbaticchio, che è anche consigliere metropolitano con delega alla Pianificazione strategica e alla Pianificazione territoriale generale, sottolinea che “il Piano strategico della Città metropolitana ci ha unito e l’eventuale vittoria di Bari sarebbe messa a disposizione dell’intera area metropolitana, come lo stesso Antonio Decaro dichiarò all’atto della candidatura”.

“Un dato è certo e merita un'analisi, culturale, sociale, politica e istituzionale. A soli tre anni di distanza le città di Bitonto e Bari concorrono ad un titolo nazionale così importante e arrivano in finale. Segno e frutto della bontà e lungimiranza delle politiche culturali e sociali di queste due città così vicine e della forte collaborazione istituzionale tra i sindaci di Bari e di Bitonto. Sono queste le buone prassi amministrative di cui possiamo essere fieri. Un motivo in più per continuare a lavorare insieme per lo sviluppo della nostra terra, soprattutto in questo momento maledettamente drammatico e complicato”, aggiungono Abbaticchio e Mangini.

L’Amministrazione comunale di Bitonto, inoltre, plaude all’iniziativa lanciata dall’associazione Cultura Italiae, che ha proposto di organizzare a breve un webinar tra le città finaliste per condividere, al netto di chi conquisterà il titolo di Capitale italiana della Cultura, le migliori progettualità contenute in ogni singolo dossier di candidatura con l’obiettivo di costruire un 2022 di rinascita culturale comune di tutta l'Italia dopo la pandemia. E rilancia, proponendo di estendere questo invito alla “ricostruzione” culturale italiana anche alle dieci città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2020.