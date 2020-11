ioleggoperché, fino al 29 novembre l’invito a regalare libri alle scuole

Fino al 29 novembre, entrando in una delle 2500 librerie che hanno aderito all'iniziativa #ioleggoperché, è possibile regalare libri alle scuole. I testi potranno essere scelti dalla lista di titoli suggeriti dai vari istituti, sulla spinta di preferenze personali, oppure in base alla considerazione oggettiva che un determinato testo non possa mancare in una biblioteca scolastica.

Si tratta della più grande iniziativa di promozione della lettura a favore delle biblioteche scolastiche, luogo privilegiato di accesso alla lettura per tutti i bambini. Nelle precedenti quattro edizioni di #ioleggoperché, è stato donato un milione di libri.





L'INVITO DI HAMELIN

"Fino al 29 novembre vi invitiamo a venire in libreria per donare un libro alla vostra scuola di riferimento. È possibile anche donare a distanza". Questo l'invito pubblicato dalla libreria Hamelin.

"Abbiamo chiesto alle scuole gemellate di giocare con noi nel corso di questa settimana, chiedendo ai bambini quali libri, generi e caratteristiche vorrebbero vedere tra gli scaffali della biblioteca della propria scuola". Il titolo dell'iniziativa è "La biblioteca che vorrei".

Ecco l'elenco delle scuole "gemellate" con Hamelin, alle quali si possono far pervenire le donazioni di libri:

scuola primaria Madre Teresa di Calcutta (Bitonto)

scuola dell'infanzia Borgo San Francesco (Bitonto)

liceo scientifico Galileo Galilei (Bitonto)

scuola dell'infanzia I Folletti Birichini (Bitonto)

istituto superiore Alessandro Volta (Bitonto)

istituto Benjamin Franklin (Bitonto)

scuola primaria Giuseppe Caiati (Bitonto)

scuola primaria via Abbaticchio (Bitonto)



scuola dell'infanzia via Spinelli (Bitonto)

scuola dell'infanzia Torricella (Bari)



scuola dell'infanzia Walt Disney (Bari)



scuola primaria Bonghi (Bari)



scuola primaria Iqbal Masih-Gabelli (Bari)



scuola media statale Aldo Moro-Gabelli (Bari Santo Spirito)



istituto Traetta-De Gemmis (Bitonto)

scuola media statale Sylos (Bitonto)

scuola dell'infanzia Collodi (Modugno)

scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII (Bitonto)

scuola dell'infanzia Collodi via D'Angiò (Bitonto)

scuola primaria Fornelli (Bitonto)

scuola dell'infanzia De Amicis (Bitonto)

scuola primaria don Saverio Passariello (Bitonto).

Contatti: 080 3740636 - info@libreriahamelin.it





#ioleggoperché 2020 è organizzato dall’Associazione Italiana Editori, sostenuto dal Ministero per i Beni e le attività culturali per il Turismo – Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento, con l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai, con il patrocinio del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazione ed Editoria e con il supporto logistico di SIAE – Società Italiana Autori ed Editori.