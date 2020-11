"Adotta una Libreria", la buona azione dell'ultimo giovedì del mese

"Cari amici, anche per la mia amata libreria come per tantissime altre in Italia, a causa dell’emergenza coronavirus "Il momento è delicato" (con riferimento al titolo di un bellissimo libro di racconti di Niccolò Ammaniti). Come sostenere un settore già messo in difficoltà dal calo dei lettori? Semplicemente venendo in libreria ed acquistando i libri già presenti con uno sconto del 15% (pari a circa la metà del nostro guadagno)". L'appello parte da Gianluca Rossiello, titolare della Libreria del Teatro in largo Teatro 6 a Bitonto.

L'iniziativa, prevista ogni ultimo giovedì del mese, nasce per sostenere le piccole librerie indipendenti ed evitare che, alla fine di questa emergenza, si debbano raccogliere solo le macerie per un comparto che già viveva sul filo del rasoio e che nella maggior parte dei casi non riceverà alcun aiuto. Le librerie rappresentano presìdi culturali irrinunciabili sul territorio, e vanno preservate con ogni sforzo.

"Penso sia l'unico sostegno ad una libreria indipendente che, come ogni piccola attività, sta subendo una situazione non facile. Per cui vi chiedo di adottarla. Chi mi conosce sa cosa per me ruota intorno ad un libro: solidarietà ed etica. Per cui spero di vedervi numerosi. La Libreria del Teatro sarà aperta dalle 9 alle 19 con orario continuato. Vi aspetto numerosi", conclude Gianluca Rossiello.



"I libri non sono oggetti, assomigliano più agli uomini che alle cose: la carta non è come la plastica o il metallo, perché le macchie restano per sempre come sulla pelle, s'insinuano tra le fibre e le sostituiscono, la carta si strappa e non ci sono punti per ricucirla, non ci sono antibiotici per sconfiggere l'infezione" (da "Malinverno" di Domenico Dara).