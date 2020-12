La magia delle percussioni nel concerto dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana

Si terrà questa sera alle 20, in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari, il Symphonic Percussion Concert dedicato alle molteplici potenzialità degli strumenti a percussioni. Il concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana, organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, andrà in scena dal palco del Teatroteam di Bari e sarà diretto dal maestro Giovanni Pelliccia.





IL PROGRAMMA

Si comincia con un Ouverture del giovanissimo compositore Mattia Vlad Morleo, sarà, poi, la volta di un brano di Anders Koppel, eseguito alla marimba da Ivan Mancinelli e alla chitarra da Christina Shorn. Successivamente il concerto per Timpani e Orchestra composto ed eseguito da Luigi Morleo.

infine, un brano per Ensemble di percussioni e orchestra dove saranno impiegati gli strumenti più rappresentativi delle culture del mondo con il Bari Percussion Ensemble, giovanissimi percussionisti provenienti dal Conservatorio Piccinni di Bari.