“I vescovi a Bitonto”, cammino nella storia della Butuntina ecclesia nel libro di Stefano Milillo

Capita talvolta che il lettore di un testo, senza volerlo, espropri, in parte, il materiale archivistico e letterario utilizzato dall’autore nella sua ricerca, fornendo al libro non una diversa, ma una nuova e più completa interpretazione. È successo questo, dopo aver dato una prima lettura al volume “I vescovi a Bitonto”. Sono grato a Stefano Milillo per avermi dato la possibilità di conoscere meglio la cronologia episcopale della nostra diocesi. Un tema che affascina e che avevo parzialmente affrontato per alcuni vescovi del periodo contemporaneo. Non è la prima volta che Stefano affronta l’argomento, ma questa volta la ricerca è stata veramente ampia perché non ha riguardato un singolo vescovo né l’episcopato di un determinato periodo storico, ma l’intera storia della Butuntina ecclesia, come recita il sottotitolo.

Ed è stato proprio questo sottotitolo a distrarmi da un mio primo progetto di lettura ea suggerirmi una riflessione e, se volete, l’esproprio di cui parlavo. Quel sottotitolo, credo, non sia stato inserito a caso perché sembra proprio suggerire al lettore un concetto di chiesa che non si esaurisce nell’intera storia di un episcopato. In realtà Stefano Milillo, con quel sottotitolo, propone al lettore la storia della chiesa che è stata e che è in Bitonto, cioè la storia di quel “granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra” (Marco 4,30-32).

Credo che l’immagine evangelica, oltre ad ampliare la nostra riflessione, possa offrirci l’obiettivo del libro: questo minuscolo seme lasciato fra i populi butuntinensi che, crescendo, ha creato la comunità di fede, ha contribuito a formare la società, mettendosi al suo servizio. L’immagine dei rami che riparano le creature del cielo e i cui frutti soddisfano le esigenze degli uomini è una delle immagini della chiesa e, tra l’altro, richiama anche il simbolo della nostra città.





All’origine del nostro essere cristiani

Allora l’invito che l’autore ci offre con questo volume non è solo quello di percorrere l’avvicendarsi dei vescovi a Bitonto, ma quello di riflettere sulle origini del nostro essere cristiani. Una riflessione che ci coinvolge molto di più di quanto possa fare un semplice elenco di nomi, sia pure di vescovi. Riflettere sull’inizio della nostra fede ci fa sentire meno estranei anche nei confronti dei primi vescovi la cui presenza è stata dettata più dalla pietà popolare e da un orgoglio campanilistico che da una sufficiente documentazione storica. Non sappiamo chi sia stato l’uomo che ha gettato quel granellino di senapa, se sia stato san Pietro o qualche altro discepolo, ma ci è sufficiente sapere, e sapere con certezza, che quel granellino sia stato gettato e ha dato frutti. In quella semina vi è l’alba della nostra fede. Potremmo affermare che anche noi c’eravamo, c’eravamo duemila anni fa! Un noi dalle dimensioni millenarie! Una profondità temporale della nostra appartenenza alla chiesa che dà vertigini!

Fu questo a Bitonto l’inizio silenzioso, ma pieno di speranza, del primo nucleo dei seguaci del Cristo crocifisso e risorto, dei seguaci forse non chiamati ancora cristiani ma Nazareni! Un granellino affidato ad un nucleo di giudei o di romani politeisti? Non lo sappiamo. Anche se la tradizione popolare, che ha collegato l’avvio della evangelizzazione ad un preesistente culto di Minerva, ci farebbe pensare a greci o romani. Ma non lasciamoci trasportare dalla curiositas che ci spingerebbe ad infinite ipotesi sull’inizio della nostra evangelizzazione. Lasciamo però questo inizio nel silenzio, sicuri che ancor prima che fossero scritti gli Evangeli (se dovessimo accettare che il primo vescovo sia stato Apollinare nel 44), prima di un edificio pubblico, di una chiesa, le prime Cene del Signore siano avvenute in qualche casa privata, in qualche domus orationis, come ci suggerisce la bella lettera di san Paolo “Al carissimo Filemone e alla comunità che si raduna nella tua casa”.

È bello pensare a questo silenzioso ingresso della fede nella nostra Bitonto! Un ingresso donatoci da un testimone, chiunque egli sia stato, apostolo o discepolo. E’ bello pensare alla nascita della nostra comunità prima che fossero create le strutture amministrative, cioè la diocesi.

Da Apollinare a Cacucci

E dopo questo nostro silenzio sulla lenta crescita di quel granellino, ci avventuriamo nel “chiasso” della storia.

Il libro di Stefano Milillo, infatti, non si ferma alle origini e, dopo averci presentato la Butuntina ecclesia quando era “piccola porzione del popolo di Dio”, ci invita a conoscere l’istituzione della diocesi, cioè la realtà amministrativa di questa chiesa d’occidente; per poi ritornare, verso la fine del suo libro, a riparlare, grazie al Vaticano II, della chiesa come “porzione del popolo di Dio”. Un cammino storico che ci porta da una ipotetica presenza del vescovo Apollinare alla reale presenza dell’attuale arcivescovo Cacucci! Direi che il libro ci fa riflettere su quel ritorno alle origini che è stato un po’ il messaggio conciliare. Il cammino storico della chiesa non è stato facile, non sempre è stato fedele al mandato, e Stefano ha saputo presentare l’episcopato bitontino nella sua realtà umana, fuori da ogni sacralità. La santità è sempre difficile testimoniarla, ma si può essere sicuri che ci sia stata nella storia della nostra chiesa, altrimenti non sapremmo spiegarci come quel seme abbia continuato a crescere.

È questa la ricchezza nascosta nel libro di Stefano: farci riflettere sull’inizio di una grande storia, la storia che proietta Bitonto in una dimensione universale, la dimensione del cristianesimo. Giustamente Stefano, da storico, precisa nella sua Premessa e nelle successive “Note storiche”, che “Non tutti i dubbi sono stati sciolti, mi riferisco al periodo che va fino agli inizi del Quattrocento”.

Il libro si conclude con i vescovi degli ultimi secoli. Monsignor Barba, il vescovo cheaccolse nel 1741 re Carlo III di Borbone, trovò molti ostacoli da parte di uomini “iniqui e oziosi”. Monsignor Ferri chiese ripetutamente di essere trasferito perché “temeva fortemente della sua incolumità fisica”. Monsignor Materozzi, il vescovo del Vaticano I ma anche il vescovo dei Moti risorgimentali, costretto all’esilio. Monsignor Bruno ostacolato per aver convocato un Sinodo giudicato “oltraggioso” e accusato di “idee sovversive” per aver diffuso la Rerum novarum.E poi la città e il fascismo, la città e le due guerre, la città e la Repubblica con gli episcopati dei monsignori Berardi, Ferniani, Del Buono, Taccone e Marena. Ma questa è storia di un recente passato!

Ed eccoci ai nostri giorni alla chiesa di Bari-Bitonto, alla chiesa del Sinodo.

Il lavoro certosino di Stefano Milillo ha messo insieme la lunga serie dei vescovi che hanno retto la diocesi di Bitonto. Una storia della chiesa vista dall’alto, una chiesa “amministrata”, ma pur sempre una chiesa che ha avuto il compito di difendere e far crescere quel seme lasciato millenni addietro su questa nostra terra.

Un libro che dovrebbe farci amare di più, nonostante il chiasso della storia, la chiesa, e dovrebbe farci riflettere sulla silenziosa crescita, nonostante tutto, di quel “granellino di senape”.





Vincenzo Robles, già docente di Storia presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Bari e poi presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Foggia. Studioso di Storia della chiesa e del cattolicesimo pugliese, ha collaborato con il professor Gabriele De Rosa, con il professor Lorenzo Bedeschi e ultimamente con il professor Andrea Riccardi. In corso di stampa, in volume collettaneo, il saggio "Da Romolo Murri ad Aldo Moro. nascita della democrazia in Puglia". In libreria il suo 'ultimo lavoro "Giovanni Modugno, Il volto umano del Vangelo".