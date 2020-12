Epica e folklore nel romanzo "Civitas invicta" di Vito Tricarico

Il romanzo Civitas invicta (WLM Edizioni 2020, pp. 334) scritto da Vito Tricarico, un entusiasta narratore-poeta appassionato di storia, lungi dall’essere semplicemente dettato dai fatti stessi, è una ricostruzione (ovvero una costruzione-interpretazione-elaborazione) che di volta in volta definisce il senso degli avvenimenti, il loro valore (morale, politico, umano), il contesto in cui si inscrivono, la loro portata più o meno generale. Il romanzo di Tricarico è difatti una variegata opera narrativa ambientata nella società del XV secolo della quale vuole ricostruire le atmosfere, gli usi, i costumi, le mentalità e la vita in genere, tentando di trasmettere lo spirito, le maniere e le condizioni sociali dell’epoca passata con dettagli realistici ed una fedeltà (in alcuni casi solo apparente) ai fatti documentati.





I PERSONAGGI

I personaggi - una miscela di fantasia e storia - intersecano le proprie vicende con eventi accaduti realmente, muovendosi in una ambientazione ricostruita fedelmente. Naturalmente si aggiunge una nota di folklore e una componente epica che si basa sui toni e sul colore della narrazione. Dunque, questa ricostruzione storica è necessariamente sinonimo di manipolazione: la verità delle cose non è data dalle cose stesse, ma deve essere elaborata per apparire agli occhi del lettore. Di qui il mettere in scena personaggi (più o meno noti) nell’ambito di avvenimenti (ovvero di fatti che sono attestati dal sapere storico, nel nostro caso principalmente le notizie riportate dal Chronicon de rebus in Apulia gentis del notaio Domenico da Gravina) accanto all’invenzione di personaggi e avvenimenti che nascono dalla fertile fantasia dell’autore.





DUBBI E INCERTEZZE DEL CAMMINO DELL’UOMO NELLA STORIA

Tricarico ha il merito, attraverso il suo romanzo storico, non solo di condividere il suo amore per il Sud, quanto quello di restituirci le ragioni di un orgoglio, dell’essere uomini la cui cultura non è una fugace impronta sulla sabbia, ma una sapienza profonda scolpita nella pietra. In questo suo romanzo l’autore invita a ripensare alla funzione della storia come linguaggio storico e metastorico, come espressione di multiculturalità, come risorsa di senso per la costruzione e l’interpretazione del presente, come fatto capace di sollecitare la coscienza. Un libro che, tra immagini e narrazioni che si succedono, non rinuncia a far emergere i dubbi e le incertezze dell’uomo e del suo cammino nella storia, chiamato come è sempre a scegliere tra libertà e responsabilità. Difatti si narrano alterne vicende che si dipanano tra incertezza del dovere e scelte a compiersi davanti alle quali spesso si è soli, chiamati ad essere protagonisti consapevoli o inconsapevoli della storia.

La storia che non è retta da scelte necessarie e non è neppure il regno della libertà, perché necessità e libertà sono due possibilità latenti nella storia e quale abbia a prevalere lo decide la scelta degli uomini, questa sì libera, se pur condizionata. La necessità si adatta a un modello di sviluppo basato puramente sul profitto e sulla profanazione. A questo modello si contrappone un altro orientato dai valori di libertà e di armonia sociale. È necessario scegliere, la scelta è libera, ma la scelta per la necessità finisce molto spesso per sopprimere la possibilità stessa di ulteriori scelte libere.





L’AMBIENTAZIONE

Per illustrare questi difficili momenti della scelta, Tricarico sceglie di ambientare le sue vicende nel basso Medioevo di Terra di Bari e nel Regno di Napoli sotto la regina Giovanna d’Angiò, una delle prime regine regnanti d’Europa. Il nucleo centrale del romanzo è il racconto del tentativo di due paesi pugliesi (Butuntum e Palium) di salvare la propria comunità cittadina dalle conseguenze della guerra di successione angioina al Regno di Napoli, dopo la morte di re Roberto.

La legittima erede, Giovanna D'Angiò, rimane vedova del cugino Andrea, uomo rozzo e ignorante lui, quanto colta e raffinata lei, in conseguenza di una congiura di palazzo. Il suo assassinio scatena violente reazioni da parte dei sostenitori di Andrea e getta pesanti sospetti sulla regina stessa, che in molti indicano come la vera artefice e mandante dell'omicidio del marito. Interviene la reazione di Luigi d'Ungheria, fratello della vittima, che decide di infliggere una punizione esemplare alla cognata Giovanna e di invadere il regno con l’intento di deporre la regina, che intanto nel 1347 sposa in seconde nozze il cugino Luigi d'Angiò, principe di Taranto. I baroni del regno, anziché difendere la legittima sovrana, costretta a rifugiarsi ad Avignone presso il papa, si schierano con l'invasore, acclamato ovunque come signore e trionfatore.

Nei mesi successivi s’accentua il malcontento dei napoletani verso il governo straniero e la nostalgia per la regina esiliata fino a ricompattare i sentimenti filo-angioini del popolo e della nobiltà. Decisi a riconquistare il regno perduto, nell'agosto del 1348 Giovanna e Luigi reclutano un esercito, tornano a liberare Napoli e nominano gran siniscalco del regno Niccolò Acciaiuoli. Ma la cacciata delle milizie straniere, alle quali si sono aggiunti anche molti mercenari, è più difficile del previsto, soprattutto in Puglia. In questa situazione di scontri, Bitonto e Palo parteggiano per le due opposte fazioni. I giovani di entrambe le città, partecipanti a milizie cittadine, si dimostrano protagonisti nei due assedi alle rispettive città e i veri artefici della soluzione che porta ad un lungo periodo di tranquillità e relativa pace.

Nel romanzo l'autore riproduce fedelmente il sentimento degli abitanti delle numerose cittadine della Puglia medievale coinvolte e sconvolte dalla guerra per la successione al trono del Regno di Napoli, sviluppando i suoi nuclei narrativi.





INTRECCIO TRA GRANDER STORIA E PERSONAGGI MINORI

Le alterne vicende narrate si dipanano tra incertezza del dovere e scelte a compiersi davanti alle quali spesso si è chiamati ad essere protagonisti consapevoli o inconsapevoli della storia. Come l’aedo epico e il cantastorie che sino alla fine degli anni cinquanta riempiva le nostre piazze con i suoi racconti oralmente tramandati, Tricarico si compiace del suo narrare. Le sue pagine, spesso affollate di nomi e scritte in uno stile che ricerca il ritmo e l’esuberanza della frase, sono mosse dalla gioia del raccontare. Così nell’alveo della grande storia trovano spazio con la tecnica dell’incastro le vicende di altri personaggi, personaggi minori, ma pur sempre finalizzati a meglio determinare il sostrato etico-didascalico che l’autore si è pure proposto come fine.

Ecco il personaggio cattivo, Giovanni Pipino, conte di Altamura, infido nello sguardo e rabbioso negli atteggiamenti, inquieto d’animo e di pensieri, capitano insolente, subdolo provocatore e arrogante mistificatore, che per proprio vantaggio era capace di portare morte e distruzione tra le genti operose di Puglia. Finché non giunge al suo inevitabile destino: finisce impiccato ai merli delle mura della sua città e il suo cadavere squartato in quattro parti, pagando così il fio delle sue azioni malvage.

Di contro a questo personaggio così spregevole, la figura dell’eroe, il primo eroe. È il bitontino Petruccio, follemente innamorato della sua Felicia. Ma appena coronato il suo sogno di sposo – “sembravano nati per amarsi… sorridevano le sue vivide e lucenti pupille” – pochi giorni dopo le nozze, nel riprendere con entusiasmo il suo servizio nella milizia cittadina, finisce vittima di una imboscata di alcuni alemanni armati di tutto punto al servizio del crudele Giovanni Pipino. E via allora al compianto per l’eroe, alla scena di disperazione della giovane moglie, all’esaltazione di chi muore per la patria che sarà invincibile.

Uno spazio notevole è assegnato a Ciccillo lo zappaterra, uno che lavora a giornata col suo traino, uomo di fiducia del sindaco di Auricarro Mongelli. Divenuto confidente del giudice Corrado, un fuoruscito di Gravina fiero avversario del corrotto Pipino, diventa il suo fido accompagnatore nelle più svariate missioni che il notabile giudice faceva nella zona per favorire i suoi amici. Stabilitosi a Bitonto, dà continue prove del suo altruismo e finisce per sposare la causa bitontina durante l’assedio perpetrato ai danni della città da Pipino, sempre più convinto del bisogno di lottare per la propria emancipazione e togliere ai signori il potere di imporre guerre e soprusi d’ogni genere. Ma nell’apprendere che si sta organizzando un attacco contro Auricarro e Palo e gli altri paesi rimasti fedeli alla regina Giovanna, ha un sussulto di rivolta, pensando ai suoi familiari ivi rimasti. Spronato dallo stesso giudice si porta nascostamente col suo traino verso il suo casale e fermato dal presidio armato posto in contrada Marescia riferisce all’autorità cittadina l’incursione che si approntava contro il patrio casale da parte degli ungheresi e dei bitontini. Gli abitanti di Auricarro si rifugiano a Palo e insieme ai palesi approntano la strenua difesa delle mura cittadine dall’assalto cruento degli assalitori, costretti alla fine a recedere dal loro insano proposito. Un popolo di contadini, grazie al coraggio avuto dallo zappaterra, riesce a fermare un esercito di professionisti della guerra.





I PAESAGGI

Nel romanzo non mancano quadri paesaggistici belli, puri e antichi (la descrizione della Murgia aspra e desolata, madre di tutti i cardi e le pietre del mondo) e riferimenti a tempi rurali e a tradizioni che sanno di vero, disseminati qui e là nelle pagine.





RADICI E AMORE PER LA STORIA

Ma, a parte la tenuta narrativa o la costruzione dei personaggi nello sviluppo della trama, piace sottolineare la responsabilità formale di cui si fa carico lo scrittore, sciogliendo la sua narrazione con una scrittura scorrevole, a volte eccessivamente turgida, in alcuni luoghi arricchita da espressioni dialettali ed esiti latini oltre che da inserti poetici non privi di un certo fascino per le forme ritmiche prescelte. Quando i rumori della guerra finalmente tacciono, i popoli dei casali e delle città riprendono il respiro e il ritmo d’un tempo, finalmente tornato l’arcobaleno della speranza e la fiducia nella vita. Con questa dichiarazione si comprende il senso ultimo del romanzo, che rimane un atto d’amore e una forma di testimonianza del proprio attaccamento alla materia delle storie della nostra terra meridionale, in bilico tra autenticità e nostalgia e che sono le nostre radici, e Vito Tricarico può dirsi ormai pago della sua fatica di scrittore.