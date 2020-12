​“Mercadante e i tesori di Puglia”, Vito Clemente dirige l'Orchestra sinfonica metropolitana

Oggi alle 21, sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari, sarà trasmesso in streaming un nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari, dal titolo “Mercadante e i tesori di Puglia”.



Dal palco del Teatro Mercadante di Altamura il maestro bitontino Vito Clemente dirigerà l'orchestra nell’esecuzione di un concerto lirico sinfonico dedicato al compositore e musicista altamurano Saverio Mercadante.

L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per commemorare i 150 anni dalla sua scomparsa, promosse dal Teatro Mercadante, iniziate lo scorso 26 settembre.

Il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana vedrà la partecipazione dei solisti Mario Carbotta (flautista) e Loriana Castellano (mezzosoprano).

L’evento sarà preceduto da un’introduzione a cura di Mariateresa Dellaborra, esperta in musicologia, cui seguirà l’esecuzione di sinfonie e arie di Mercadante, alcune in prima esecuzione in tempi moderni: Sinfonia in do minore (revisione critica a cura di Mario Carbotta), Immagin del mio bene, Frena le belle lagrime e Concerto in mi minore, op.57 (revisione a cura di Mariateresa Dellaborra).