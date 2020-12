Gli studenti del liceo Galilei incontrano lo scienziato Francesco Stellacci

In questo momento drammatico, di forte disorientamento per l’umanità, per il mondo della scuola, il liceo scientifico-artistico Galilei di Bitonto vuole condividere con la cittadinanza e con l’intera società una serie di eventi, organizzati per riflettere insieme a noti esponenti del mondo delle scienze, della cultura locale, nazionale ed internazionale.

Per questo lunedì 22 dicembre tutti gli studenti delle quinte classi approfitteranno dell’assemblea di istituto per rivolgere, a distanza, ogni quesito, ragionamento e perplessità sul tema della scuola democratica e della divulgazione scientifica al tempo del Covid alla biologa Barbara Gallavotti, autrice del saggio “Le grandi epidemie” e di programmi televisivi come Superquark, e all’ex studente del liceo Galilei, lo scienziato Francesco Stellacci, prestigioso bitontino nel mondo, accademico europeo, ricercatore impegnato attualmente in una battaglia contro i virus, con la scoperta e la messa a punto di importanti farmaci antivirali. L’evento verrà trasmesso anche in streaming su YouTube per consentire a tutti gli interessati di seguirlo.

Il liceo Galilei, sempre attento a cogliere ogni occasione per una crescita culturale e d'impegno civile della propria comunità, si apre ancora una volta con entusiasmo all’esterno, per condividere le difficoltà in cui versa il mondo della scuola con l’intera società, in un momento tanto difficile per tutti, per recuperare “quel senso di cordialità e di solidarietà profonda tra persone che si riconoscono per qualcosa di comune”, così come scrisse l’11 aprile del 1943 Pietro Calamandrei, parlando appunto di patria ritrovata, nel fondo dell’abisso di quegli anni disastrosi, con l’auspicio che si trovi ancora una volta, nel buio della storia la forza del cambiamento.