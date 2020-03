L’emozionante racconto di un infermiere bitontino: “Ho pensato di aver intrapreso la strada giusta"

La sua testimonianza è stata divulgata sui social dalla sorella ed è stata come una boccata d’ossigeno dopo giorni di buio e sconforto. Il potere della condivisione, soprattutto in questo periodo in cui ognuno è costretto ad un isolamento esteriore ed interiore, diventa l’ancora a cui aggrapparsi per non affondare. È per questo che abbiamo deciso di condividerlo anche noi, per ringraziare il personale sanitario dell’immane sacrificio a vantaggio di tutta la comunità nazionale, e per ricordarci di quanto sia bello il Paese in cui abbiamo l’onore di vivere. Grazie Vito.



“Ieri sera. Ore 21.15. Smontavo dal turno pomeriggio e mi recavo verso la mia auto parcheggiata in una stradina nei pressi del Policlinico. Per strada a piedi c’ero solo io.

Sui balconi alcune persone con le torce degli smartphone a cantare “Azzurro”.

Una bambina dal balcone mi dice: “Ehi tu vai a casa!”.

Ed io le rispondo: “ Sono un infermiere, ci sto andando ora”.

Nello stesso momento partono degli applausi.

Rimango senza parole. Sembravo un calciatore applaudito dai propri tifosi. Una standing ovation durante una sostituzione a partita in corso.

Ed e’ lì che ho pensato di aver intrapreso la strada giusta.

Vito”