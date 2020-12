Ruggiero (M5S): “Impegno del Governo a rifinanziare l'avviso EduCare”

“Il Governo si impegna a valutare l’opportunità nel 2021 di emanare un ulteriore avviso pubblico per finanziare prioritariamente i progetti inerenti le politiche sociali, rimasti esclusi per esaurimento delle risorse nell’ambito del bando EduCare, e realizzare altri interventi educativi in sostegno dei minori”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della commissione Affari Sociali.

“Grazie al parere favorevole espresso sul mio ordine del giorno presentato alla Camera – continua – l’esecutivo ha accolto alcune richieste provenienti direttamente dal territorio, compreso quello pugliese. L’emergenza Covid ha limitato fortemente le occasioni ludico ricreative e di socialità che costituiscono un valore insostituibile per il sano sviluppo di bambini e ragazzi. Dall’esigenza di porre rimedio a questo effetto collaterale delle misure di contenimento del Coronavirus è nato l’avviso pubblico EduCare, con l’obiettivo di finanziare progetti di educazione non formale".

"Mentre si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel della pandemia con la somministrazione dei primi vaccini in Italia, è necessario continuare ad implementare le politiche in favore di quegli ambiti della società maggiormente colpiti dalle conseguenze indirette dell’emergenza sanitaria. Le politiche giovanili e in favore dei minori costituiscono senza dubbio uno dei versanti su cui bisogna agire per attutire i danni prodotti in questo periodo”, conclude la deputata.