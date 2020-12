Tasi, tariffa sui servizi indivisibili o “invisibili”?

Il terrore, col favore delle solite tenebre, scorre online sull’albo pretorio di Palazzo Gentile. In data 21 dicembre 2020, il Servizio Ragioneria, con determina n. 37, rende noto che il nostro Comune accenderà un prestito flessibile di “appena” 300mila euro con la Cassa Depositi e Prestiti, per affidare lavori di manutenzione delle strade comunali interne al capoluogo e alle frazioni. La notizia non può che donare felicità a quanti aspettano il riassetto delle strade cittadine, ridotte a “colabrodo”.

Così Forza Italia, Lega Salvini, Onda Civica, Bitonto di destra e Bitonto futura, in un comunicato stampa congiunto.

Per quanto ci renda felici che l’Amministrazione abbia intenzione di risistemare otto anni di degrado, abbandono e incuria – scrivono le forze di centrodestra – altrettanto “infelici” ci rende la “scottante” determina indicata: un prestito che vedrà impegnate le casse comunali – a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2031 – nella restituzione alla CdP del capitale e degli interessi per la manutenzione delle strade.

Ma ci illumini il sedicente Sindaco dei Sud: non è stata esaustivamente sufficiente la Tasi (tariffa sui servizi “indivisibili". O piuttosto "invisibili”?). Non è stata capiente? Seppur abrogata, non è stata sufficiente? E l’Imu di quest’anno?

E i problemi attinenti agli equilibri finanziari dell’Ente, tentiamo di risolverli con un prestito? E ci chiediamo: ci saranno ulteriori prestiti da “onorare e regalare" al prossimo sindaco di Bitonto che, come da normativa nazionale, non sarà Michele Abbaticchio?

Chiediamo con fermezza un tavolo tecnico che coinvolga le forze di maggioranza e minoranza – conclude il comunicato – per un dibattito chiaro e trasparente sui problemi afferenti all’equilibrio finanziario del Comune di Bitonto, la gestione degli ulteriori debiti che si andranno a contrarre nei prossimi mesi con scadenza ultronea rispetto all’attuale amministrazione comunale. A tutela della comunità, del prossimo sindaco, della prossima maggioranza, della prossima giunta, prescindendo da colori e appartenenze politiche.