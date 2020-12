Consiglio comunale, parte 2. Sentenza Cerin costerà 35mila euro di spese processuali

Sul provvedimento relativo ai debiti Asv, Natilla ha annunciato voto contrario: “Ritengo che l’amministrazione comunale non debba attendere i cinque anni per avviare un’azione di responsabilità nei confronti di chi ha omesso un adempimento di legge, perché le conseguenze saranno pesanti. Le inadempienze di pochi non devono ricadere sui cittadini tramite ulteriori prelievi di tasse. Nella gestione dell’Asv è mancato un preciso indirizzo di gestione e controllo, in quanto il sindaco ha avallato alcune decisioni”.

Il consigliere ha poi puntato il dito contro la politica “schizofrenica” del sindaco Abbaticchio: slogan anti poltronificio, azzeramento del cda e nomina dell’amministratore unico Vincenzo Castellano. “A distanza di pochi anni – ha dichiarato – assistiamo all’eliminazione dell’amministratore e alla nomina di un nuovo cda, nominato con atti monocratici. Ognuno deve assumersi le responsabilità delle scelte politiche”.

Il sindaco ha replicato: “Fu inserita la figura di Castellano per eliminare il cda che, per patti parasociali, pregiudicava la nomina dell’amministratore delegato da parte del socio privato. È stato reintegrato il cda dopo anni di gestione, visto che non erano state realizzate economie di scala. Rivendico la trasparenze e la correttezza delle mie azioni”.

Il provvedimento è stato approvato con 16 voti a favore, 3 astenuti e 3 contrari.

Sono stati quindi affrontati i punti 5 (ricognizione sullo stato delle partecipate del Comune) e 6 (revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2019 e connesso piano di razionalizzazione). La mancata adozione di questi atti entro aprile prossimo – ha spiegato il segretario generale Bonasia – determinerebbe una grave sanzione per l’amministrazione comunale, che è tenuta a trasmetterli all'unità di vigilanza sulle partecipazioni pubbliche del Mise e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

A relazionare è stato lo stesso Bonasia.

Daucelli ha eccepito: “Alcune voci potrebbero essere sopravvalutate soprattutto per gli immobili che hanno valori fuori mercato. Credo che questo bilancio sia abbastanza ottimistico”.

In relazione al punto 6, Bonasia ha dato conto della situazione cristallizzata delle partecipate: Asv in liquidazione; Sanb, Conca Barese e nuovo Gruppo di Azione Locale in mantenimento, senza interventi di razionalizzazione; vecchio Gal in liquidazione. Quanto all’Azienda Servizi Vari autolinee autoservizi spa, l’assemblea dei soci del 30 novembre scorso ha deliberato di attivare procedure ad evidenza pubblica per la vendita al miglior offerente di 980 azioni, del valore nominale di 98mila euro.

Entrambi i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza.

Al punto 7 la situazione dei cimiteri. Parola alla presidente della V Commissione, Veronica Visotti. “Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito a situazioni di abbandono e degrado dei cimiteri di Bitonto, Palombaio e Mariotto – ha dichiarato – la Commissione ha ritenuto opportuno convocare l’assessore al ramo (Marianna Legista, ndr) e l’ufficio preposto, ed effettuare sopralluoghi, per concordare gli interventi più urgenti e indifferibili. Ad oggi, alcuni sono stati realizzati, altri sono stati programmati ed altri ancora sono da programmare”.

Visotti ha anche ricordato che, a fine estate, la V Commissione ha concluso la revisione della bozza del nuovo Regolamento di Polizia mortuaria, e ha chiesto all’assessora Legista di calendarizzare in tempi brevi la discussione della bozza in consiglio comunale, per la definitiva approvazione.

Voto favorevole del consiglio, all’unanimità.

Il successivo punto 8 all’ordine del giorno riguardava la proroga al 31 dicembre 2022 della durata del Consorzio per lo sviluppo dell’area Conca Barese. Il sindaco Abbaticchio ha spiegato che la proroga di due anni si è resa necessaria per consentire la rendicontazione sulla spesa dell’ultimo finanziamento acquisito, per opere da realizzare entro aprile 2021 ma slittate a causa della pandemia.

Con 15 voti a favore e 2 contrari, il provvedimento è stato approvato con immediata eseguibilità.

Il consigliere Pasquale Castellano ha chiesto poi di rinviare la discussione sul punto 9 all’ordine del giorno (approvazione del Piano comunale di Protezione civile) “poiché si tratta di un provvedimento importante e meritevole della giusta discussione che, per problemi di tempo e di cattiva connessione, è opportuno rimandare al prossimo consiglio comunale utile”.

D’accordo sul rinvio Carmela Rossiello (Forza Italia): “Siccome è un argomento molto importante che riguarda la vita di tutti quanti noi, e la sicurezza viene al primo posto, anch’io condivido che ci dovrebbe essere una discussione dedicata soltanto a questo punto”.

La proposta di rinvio è stata approvata all’unanimità.

In relazione al punto 10 (riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento delle spese del giudizio del Tribunale fallimentare di Bari, in relazione alla sentenza per il fallimento Cerin), il sindaco ha proposto il “dato per letto, trattandosi di debiti fuori bilancio con sentenza definitiva”.

Nonostante l’ok alla proposta di Abbaticchio, il consigliere Emanuele Sannicandro è intervenuto per chiedere se non fosse prevedibile, a monte, che il Comune sarebbe stato soccombente nella richiesta di credito privilegiato, in modo da evitare il pagamento di ben 35mila euro per le spese processuali.

Il segretario generale Bonasia – su invito del sindaco – ha spiegato che il Tribunale fallimentare di Bari, con sentenza 69/2018, dichiarò il fallimento della Cerin srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi locali per il Comune di Bitonto tra il 2009 e il 2013.

Per effetto di una serie di vicende che hanno interessato la magistratura penale e contabile nei confronti della Cerin e dei suoi legali rappresentanti – ha riferito Bonasia – la Corte dei Conti aveva condannato la società al pagamento, nei confronti del Comune di Bitonto, di 4,7 milioni di euro per mancati riversamenti di somme incassate a titolo tributario. Di conseguenza, in quanto ente creditore, il Comune aveva avviato le procedure per l’esecuzione della sentenza.

La Cerin si era opposta in appello al sequestro conservativo dei beni, poi era intervenuto il fallimento della società. Il mese scorso la Corte dei Conti ha rigettato l’appello proposto dal socio Cerin, dalla curatela fallimentare e dall’ex amministratore, confermando la condanna e la conversione, con sequestro conservativo, in pignoramento.

Ma quando era stato dichiarato il fallimento in primo grado – ha proseguito Bonasia – il Comune aveva presentato richiesta di credito privilegiato. Richiesta respinta dal Tribunale fallimentare di Bari, che ha ritenuto che la natura del credito “non tributaria bensì risarcitoria”, condannando il Comune di Bitonto al pagamento, in favore della curatela, delle spese processuali quantificate in 35mila euro. “Quindi non possiamo non riconoscere questo debito fuori bilancio, in quanto è un atto dovuto”, ha concluso il segretario generale.

Il provvedimento è stato approvato a maggioranza, con immediata esecutività.

Via libera del consiglio anche ai debiti fuori bilancio relativi al punto 11 (pagamento spese processuali a seguito della sentenza 262/2020), al punto 12 (pagamento spese legali del giudizio a seguito della sentenza 208/2020) e al punto 13 (pagamento spese processuali a seguito della sentenza 207/2020).

Approvati poi il punto 14 (riconoscimento debito fuori bilancio per spese di giudizio a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Bari dell’8 ottobre scorso, relativa al Piano degli insediamenti produttivi) e il punto 15 (illuminazione votiva nel cimitero di Bitonto, mancato pagamento dei canoni di concessione, sentenza Corte d’Appello di Bari 666/2020, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio).

Con l’ok all’ultimo punto, il 16esimo all’ordine del giorno ( servizio annuale manutenzione impianti di pubblica illuminazione, procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, ordinanza sentenza del giudice del tribunale di Bari emessa il 10 novembre scorso, riconoscimento debito fuori bilancio), si è chiuso l’ultimo consiglio comunale del 2020.