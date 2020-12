”Fallo di frustrazione”: cartellino rosso per Nacci dal centrodestra

“La risposta dell’assessore Nacci (nel consiglio comunale di martedì, ndr) ad un paio di interventi firmati da tutti i partiti e forze civiche del centrodestra bitontino (tranne uno) è quasi uno di quei falli che nel gergo calcistico vengono sanzionati con il rosso e prendono il nome di fallo di frustrazione. In primis per una ragione formale: risponde ad una sola delle forze politiche e non a tutte”.

Così Forza Italia, Lega, Onda Civica, Bitonto di destra e Bitonto futura, in comunicato congiunto.

“Per quanto riguarda i tecnicismi – continua la nota – per nulla siamo distanti dalle nostre ragioni (e seguirà nota tecnica esplicativa) che ci hanno portato a parlare, ove eccepibili, di prescrizione e di cumulo giuridico delle applicate sanzioni avverso gli innumerevoli avvisi di accertamento impoesattivi. Al contempo prendiamo per buona la versione tecnica dell’assessore. Rispettiamo la professionalità e i pareri tecnici di tutti, pur convinti, lo ripetiamo, della nostra versione”.

E prosegue: “Dirimerà la faccenda, ove adito, l’organo preposto: la Commissione Tributaria provinciale. Il tempo è galantuomo e saprà se riconoscere le ragioni al nostro dire o a quelle dell’assessore Nacci, dinanzi alla giustizia. Il suo intervento (in consiglio comunale, ndr) è stato a gamba tesa, di frustrazione, per restare in metafora calcistica, da rosso, anche e soprattutto sul piano politico. Il nostro assessore al Bilancio chiama in ballo l’operato del governo cittadino Valla (maggio 2008-febbraio 2012), dimenticando però che i 2/3 dei componenti che sostenevano l’ex prefetto sono ora a sostegno dell’attuale compagine governativa cittadina. Che dire? Autogol (sempre restando in metafora calcistica)?”.

Le forze di centrodestra rimarcano poi “due punti salienti, sempre politici, sui quali l’assessore Nacci risulta ondivago, perché gli conviene glissare:

1. proprio ora gli avvisi di accertamento impoesattivi a pioggia, in questa fase delicatissima per l’economia cittadina colpita, come un po’ tutto il mondo, dalle restrizioni della pandemia?

2. Perché solo oggi, a fine 2020, sono inviati, veloc veloc, gli avvisi di accertamento impoesattivi del 2014 e del 2015? Non potevano essere inviati prima? Magari in tempi di vacche grasse?”.

“Ricordiamo inoltre all’assessore Nacci – si legge nel comunicato – che è proprio sotto i due mandati sindacali (il secondo in corso) del suo primus che l’ASVV, il gioiello di famiglia della Città di Bitonto, è andato in liquidazione, nonostante le centinaia di migliaia di euro sborsati in consulenze, a tal punto che la tassazione per la gestione dei rifiuti, e non solo, ha toccato percentuali esorbitanti, mai viste”.

“Fare gli amministratori aumentando le tasse a dismisura – sentenziano dal centrodestra – è facile ed è anche vergognoso, se poi i servizi resi sono di bassissimo livello e se la copertura del mancato gettito va a scapito dei contribuenti, piuttosto che della contabilità generale. La Città è testimone di quanto affermiamo”.