Tari, Onda Civica: "Esenzioni e agevolazioni scaricate sugli altri contribuenti"

Onda Civica torna a contestare la tassazione comunale sui rifuti, chiedendo la modifica del Regolamento Tari nella parte in cui si prevede che le riduzioni, esenzioni e agevolazioni gravino sulle tasche degli altri contribuenti.

Pubblichiamo di seguito il comunicato dell’associazione politica di centrodestra.

“Con il Piano finanziario Tari 2019, predisposto e redatto dall’ASV spa, venivano previsti e fissati gli obiettivi minimi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2019.

Scriveva l’ormai liquidanda Azienda Servizi Vari bitontina, nel proprio piano finanziario pluriennale del 2018: ”In considerazione del livello di raccolta differenziata già consolidato e dell’imminente introduzione del nuovo sistema di raccolta porta a porta, l’Amministrazione del Comune di Bitonto fissa l’avvicinamento al target del 40% in funzione di quando entrerà in operatività il sistema della raccolta porta a porta, che darà un fortissimo contributo a tale variazione”.

Ma il sistema di raccolta porta a porta, che doveva essere varato entro la fine del 2019, non è ancora operativo, nonostante la normativa nazionale (legge finanziaria 2007) ponesse quale obiettivo di raccolta differenziata il 60% (ex art. 181 D.Lgs. 152/2006), con riciclaggio e recupero entro il 31 dicembre 2020 al 50%.

Tali obiettivi potevano essere raggiunti solo attraverso una profonda modernizzazione del sistema di raccolta. Ma a Bitonto nulla di tutto questo è stato realizzato, a fronte delle promesse non mantenute e degli slogan, mentre altre Amministrazioni locali (ad esempio il Comune di Livorno), proprio nel 2020 hanno finanziato con una manovra di assestamento al bilancio la riduzione Tari in favore delle utenze domestiche, nella misura del 10% circa con copertura da finanza generale.

Il fallimento politico della Giunta Abbaticchio appare in tutto il suo splendore nel momento in cui, non solo non riesce a finanziare in maniera diffusa riduzioni Tari per le utenze domestiche, ma preferisce riconfermare, approvandole nel 2020, le tariffe TARI del 2019, di fatto slegandole dall’approvazione del Piano finanziario Tari 2020 (e ribadiamo la nostra domanda: dove sono e a quanto ammontano i ricavi Conai?).

Seppur "Il Comune si sia avvalso, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, della facoltà di approvare le tariffe Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 (ma ha provveduto entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per il 2020?), ci chiediamo: c’è stata una razionalizzazione, armonizzazione, riduzione dei costi?

L’indicata deroga non ha mai concesso un mandato in bianco alla Giunta Abbaticchio per determinare le tariffe 2020 sulla scorta di quelle del 2019, senza ancorarle ai costi del servizio.

DOV’È L’APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020?

Il fallimento politico della Giunta Abbaticchio esplode (non artificiosamente, bensì volontariamente) con l’approvazione del Regolamento comunale Tari entrato in vigore il 1° gennaio 2020, decidendo di addebitare i costi afferenti il finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni a carico degli altri contribuenti.

In effetti, l’articolo 31 dell’approvato Regolamento comunale Tari prevede espressamente che “il finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni, pertanto il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, ad esclusione di quelle previste per limiti di reddito, resti a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147”.

Onda Civica, in virtù del principio solo decantato (a parole), giammai praticato, della calmierazione della tariffa Tari, chiede la modifica del Regolamento comunale Tari nella parte in cui si prevede che le riduzioni, esenzioni e agevolazioni gravino sulle tasche degli altri contribuenti, emendando, invero, che pesino esclusivamente sulla fiscalità generale del Comune, per non discriminare irragionevolmente i contribuenti”.