Contributo straordinario Covid del Comune per 247 artigiani, commercianti e ambulanti

Sono 247 i titolari di attività commerciali e artigianali, colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, che riceveranno il contributo straordinario una tantum a fondo perduto erogato dal Comune.

La misura, stanziata dalla giunta Abbaticchio a fine ottobre con 175mila euro, era rivolta a commercianti e artigiani con sede legale e operativa nel comune di Bitonto e ai titolari di concessione di posteggio sui mercati o aree pubbliche destinate al commercio ambulante, costretti a sospendere, anche solo parzialmente, l’attività a causa delle restrizioni imposte dai dpcm varati dal Governo nazionale per contenere la pandemia.

Le domande pervenute in risposta al bando pubblico del 31 ottobre (la scadenza era fissata al 20 novembre) sono state in tutto 477.

Ai 213 commercianti e artigiani ammessi andrà un contributo di 757,74 euro, al lordo della ritenuta d’acconto del 4% (il massimo di mille euro è stato ridotto in funzione del numero di domande ammesse), mentre a 34 titolari di posteggio per commercio ambulante spetterà un contributo lordo di 400 euro, che corrisponde al massimo previsto nel bando.

Il provvedimento di approvazione dei risultati della procedura e di liquidazione dei contributi, e gli elenchi dei commercianti, artigiani e ambulanti ammessi al contributo e delle domande non accolte sono consultabili all’albo pretorio online.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Tributi, chiamando lo 080 3716116.

“Non si tratta certo di cifre esorbitanti – commenta il sindaco Michele Abbaticchio – ma rappresentano una boccata d’ossigeno per decine di famiglie, le cui entrate si sono drammaticamente contratte a causa delle conseguenze economiche davvero pesanti delle misure di contrasto alla pandemia. Sono soprattutto il segno tangibile di un’Amministrazione sensibile alla sofferenza di tante attività commerciali e artigianali, che vanno sostenute nella speranza che possano presto ritornare ad essere il cuore pulsante della nostra economia”.

“In poche settimane – spiega l’assessore al Bilancio, Domenico Nacci – il Servizio Tributi, che ha gestito tutta la procedura in modalità digitale, è stato in grado di esaminare quasi 500 domande, perfezionando in tempi brevi tutto l’iter, che porterà materialmente entro pochi giorni il contributo nelle tasche dei beneficiari”.