Vaccini, interpellanza Ruggiero (M5S): “Priorità anche a malati rari e docenti”

“È assolutamente necessario che anche a malati rari, disabili complessi e soggetti fragili, sia garantita la priorità nella somministrazione del vaccino. Allo stesso modo anche per il personale docente ed educativo deve essere assicurata una corsia preferenziale perché le attività delle nostre scuole possano tornare a regime con la didattica in presenza, nella più assoluta sicurezza per i lavoratori”. Così la deputata M5S Francesca Anna Ruggiero, che ha svolto ieri alla Camera dei Deputati un’interpellanza urgente sul piano vaccinale, rivolta alla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa.

“Sono chiare – continua – le ragioni che devono spingere lo Stato a tutelare queste categorie, oltre a quelle che si stanno già vaccinando. Nel caso dei disabili complessi perché sono impossibilitati a rispettare le norme di prevenzione. Per i malati rari e i soggetti fragili perché sono più vulnerabili al coronavirus. Allo stesso modo è ugualmente importante assicurare una via prioritaria anche ai caregiver, visto che assistono costantemente i loro cari, esponendoli al rischio di contrarre il virus".

"Un’altra categoria fondamentale – rimarca Ruggiero – è quella del personale docente ed educativo. La scuola è uno degli ambiti che ha subito le maggiori conseguenze in questa pandemia. I docenti hanno svolto e stanno continuando a svolgere un grande lavoro, anche nelle condizioni più difficili, pur di garantire il diritto allo studio ai nostri alunni e alunne. La scuola deve poter riprendere a pieno regime con la didattica in presenza, per restituire gli effetti benefici negati dai tanti mesi di didattica a distanza. I lavoratori devono essere quindi messi in sicurezza, garantendo loro la protezione vaccinale. Finora nella campagna vaccinale l’Italia rimane uno dei migliori paesi in Europa, come riconosciuto a livello internazionale. Non possiamo permetterci di fare errori. Nei riguardi dei disabili, dei soggetti fragili e del personale docente è necessario porre la massima attenzione”.