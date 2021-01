Natilla: “Provinciali 231 e 89, Prefetto si attiva ma Città metropolitana e Comune fermi"

“Strade provinciali 231 e 89: il Prefetto si attiva, non si muovono invece Città metropolitana e Comune. Quello esterno alla città di Bitonto è l’unico tratto della ex statale 98 senza spartitraffico tra le carreggiate e con incroci a raso; la Bitonto-Palombaio ha curve pericolose. In risposta all’appello a metterle in sicurezza, rivolto insieme ai colleghi consiglieri comunali Franco Scauro e Carmela Rossiello, Sua Eccellenza Antonia Bellomo ci ha convocati ed ha assicurato il proprio interessamento, perché ritiene le questioni da noi poste meritevoli di attenzione”.

Comincia così il post facebook pubblicato dal consigliere comunale Franco Natilla (Bitonto riformista), facendo riferimento all’incontro avvenuto con il prefetto di Bari per discutere della sicurezza stradale sulle provinciali 231 e 89, a seguito dell’ultimo incidente mortale avvenuto sulla Bitonto-Palombaio lo scorso 22 novembre, in cui ha perso la vita un ragazzo di 19 anni.

“Non altrettanto interesse – attacca Natilla – hanno riservato al problema, spesso mortale purtroppo, il sindaco metropolitano e il sindaco di Bitonto, ai quali avevamo indirizzato la richiesta di convocare con ogni urgenza un tavolo tecnico, per pianificare gli interventi tecnico amministrativi necessari. Da loro, nessun segnale”.

“È paradossale: c’è il progetto di massima, ci sono i fondi, confermati dall’Assessorato regionale e non si muove niente per realizzare l’ammodernamento prioritario, rinviato da troppo tempo, di arterie soggette ad un traffico veicolare e pesante particolarmente intenso. Rotatorie e spartitraffico non si costruiscono da soli: è inaccettabile tanta inerzia da parte di chi dovrebbe darsi da fare e non fa”, conclude il consigliere Natilla.