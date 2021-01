Giovani Democratici, oggi online il quarto Congresso Metropolitano Terra di Bari

“Con il nuovo anno, sono molte le sfide che ci attendono. Il Covid-19 ha piegato la nostra quotidianità e ancora di più la nostra prospettiva di futuro. Abbiamo un ruolo importante in questa lotta costante verso un mondo migliore: siamo coloro che dovranno vivere il mondo di domani e non possiamo lasciare che le scelte su ciò che ci aspetta possano essere prese da altri”.

Così i Giovani Democratici Bitonto, che annunciano per questo pomeriggio il IV Congresso Metropolitano di Bari, in versione online, a partire dalle 16.30 in diretta facebook.

“Serve – sottolineano i GD bitontini – che il nostro ruolo sia forte ad ogni livello. Dalle nostre più piccole comunità, sino a livello nazionale ed europeo. La fase in cui oggi i GD si trovano non è per niente facile. La nostra Organizzazione metropolitana non può permettersi il lusso di attendere, né di restare ferma”.

“Scriveremo una nuova pagina della nostra Giovanile – concludono i GD – ma ricordiamoci: ogni nuova pagina è preceduta da altre ricche di storia”.