Ruggiero (M5S): "Fiducia a Conte. Crisi un insulto agli italiani"

"Sosteniamo il presidente Conte, alle prese con una crisi surreale, innescata da un irresponsabile che ha pugnalato alle spalle l'Italia". Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), a margine del voto di fiducia che si è tenuto ieri alla Camera dei Deputati.

"Il nostro Paese – continua – ha bisogno di stabilità e sicurezza. Conte ha giá dimostrato di avere le carte in regola per traghettare l'Italia fuori dall’emergenza. Con lui l'Italia ha riguadagnato prestigio e credibilitá internazionali. Grazie a lui il nostro Paese è il primo beneficiario in Europa dei fondi del Recovery Fund. Eppure, mentre Conte lavorava pancia a terra e in silenzio, qualcun altro occupava stampa e televisioni e denigrava l'esecutivo solo per avere visibilità, intrappolando il Paese in logiche ricattatorie".

"Il voto a Conte non è solo un voto alla persona, ma soprattutto un voto alla responsabilità nei confronti dell'Italia e degli italiani", conclude la deputata.