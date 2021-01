Ristori per operatori bus turistici, ok del Governo a ordine del giorno Ruggiero (M5S)

"Grazie al parere favorevole espresso dal Governo al mio ordine del giorno discusso ieri alla Camera dei Deputati, l’esecutivo s’impegna a ristorare per il 2020 le categorie di bus turistici, taxi e noleggio con conducente, rimaste escluse dal potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale. Un aiuto fondamentale per le aziende pugliesi in difficoltà a causa della pandemia”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S).

“Il turismo – continua – è uno dei settori che ha subito le maggiori ripercussioni economiche della pandemia e questo si è riverberato sulle categorie ad esso collegate, come quelle dei bus turistici. In Puglia ci sono 485 aziende che contano circa 2.200 mezzi. Per correre in soccorso di queste categorie e consentire il rispetto delle prescrizioni anti Covid, avevamo già stanziato ristori e fondi aggiuntivi, ovvero 300 milioni di euro per il 2020 e 290 milioni per il 2021, con l’obiettivo di potenziare il trasporto pubblico locale attraverso l’uso di mezzi privati. Nonostante ciò, non tutte le Regioni hanno utilizzato questi fondi e non tutte le aziende di servizi di trasporto sono state coinvolte. Di qui la necessità di prevedere ulteriori ristori per coloro che sono rimasti esclusi”.

“A seguito del parere favorevole del Governo, ora lavoriamo assieme alla Commissione Trasporti per elaborare la norma che quantifichi il contributo straordinario”, conclude la deputata.