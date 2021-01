Il bitontino Carmelo Colonna nell'esecutivo Giovani Democratici Terra di Bari

Carmelo Colonna, militante bitontino dei Giovani Democratici, entra a far parte della segreteria provinciale dei GD Terra di Bari come responsabile organizzazione e comunicazione. La notizia è stata ufficializzata ieri dal segretario provinciale Carlo Moretti, che ha reso noti i nomi del nuovo esecutivo.

“Dopo il risultato vittorioso del IV Congresso di Terra di Bari – commentano i GD bitontini – otteniamo un’altra importante conquista per Bitonto e per tutti gli altri circoli baresi, e la strada di questo nuovo provinciale sembra sempre più avviata”.

Carmelo Colonna, studente al quinto anno del liceo classico Carmine Sylos, ha ricoperto l’incarico di vice segretario del circolo GD di Bitonto con delega a organizzazione, tesseramento e comunicazione.

“La sua dedizione e il suo impegno – scrivono i compagni di partito – unite a competenze tecniche e gestionali di cui ha dato lunga testimonianza nel corso del tempo e di cui sono dimostrazione le attività di circolo e non solo, rendono Carmelo un membro adatto e capace per una neonata segreteria. Lo spirito di abnegazione, la lealtà dimostrata nei confronti delle idee e delle persone, la totale disponibilità e l’acuta abilità relazionale comprovano un talento che può fruttare per la costruzione di una rete viva e sinergica. Ed ancora, la visione pragmatica, sempre aderente alla realtà e la continua e varia formazione gli conferiscono la possibilità di scelte politiche feconde e accrescitive per qualsivoglia gruppo. Date le minime coordinate del valore del nostro caro e amico compagno, il provinciale di Carlo Moretti sceglie con lodevole intelligenza un membro assai valido per il nuovo percorso che si prefigura all’orizzonte”.

A Carmelo Colonna vanno gli auguri di buon lavoro di tutto il circolo dei GD Bitonto, “fucina di nuovi giovani al servizio della comunità come lui e, anche, grazie a lui. Esprimendo gratitudine nei confronti del vice segretario, il circolo augura anche alla nuova segreteria provinciale di svolgere al meglio la sua missione sul territorio, ora con un membro in più”.