Il Pd chiama Abbaticchio: “Disponibili ad assumere deleghe ad oggi non assegnate”

Il Pd Bitonto scalda i motori in vista delle amministrative 2022.

“Il Partito Democratico – è scritto in un comunicato stampa a firma del segretario del circolo cittadino, Francesco Brandi – ritiene che la coalizione politica che indirizza il governo cittadino possa legittimamente proporsi come piattaforma politica di partenza per le elezioni amministrative 2022. Non è saggio pensare che l'azione amministrativa di oggi non abbia effetti sulla condivisione politica di domani, perché è grazie alla condivisione di concrete progettualità amministrative che si pongono le basi per una piattaforma politica comune. È questa, del resto, la ragione dell'ingresso in maggioranza del Pd, dopo la svolta realizzata dalla segreteria attuale e iniziata da quella di Michele Naglieri”.

“In forza di queste motivazioni – prosegue il comunicato – il Partito Democratico vuole rilanciare un suo pieno coinvolgimento nell'azione di indirizzo politico e di Governo della città. Ci dichiariamo pertanto disponibili ad assumere deleghe ad oggi non assegnate ad alcun assessore, potenziando la nostra presenza nell'esecutivo, con una figura più organica al partito stesso e con maggiore disponibilità di tempo. Quanto all'indirizzo politico, auspichiamo sempre maggiore omogeneità tra le segreterie e la giunta comunale, con metodo improntato a sempre maggiore collegialità”.

Infine, un ringraziamento all’assessora Salierno: “Ringrazio a nome del Partito Democratico Marina Salierno per il lavoro che ha saputo portare a compimento sin qui e le auguro di continuare a servire la comunità bitontina e quella democratica in tutte le forme che vorrà abbracciare”.