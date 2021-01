Tamponi molecolari, Damascelli: “Asl che aspetta ad attivare drive through a Bitonto?”

È una sollecitazione costante, quella che parte da Domenico Damascelli ai vertici della sanità pugliese, per richiedere l’attivazione a Bitonto di una postazione drive through dove eseguire gratuitamente i tamponi molecolari Covid, senza scendere dall'auto. La nostra è infatti una delle poche città più popolose del Barese ad esserne ancora priva.

“Sono stato in Regione per incontrare il direttore del dipartimento Salute della Puglia, Vito Montanaro, e ho parlato anche con il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Entrambi hanno ritenuto fattibile la mia proposta – dichiara Damascelli – ma chiedo che si passi dalla disponibilità ai fatti".

"Secondo l'accordo firmato tra Regione Puglia e medici di medicina generale due mesi fa – aggiunge – i medici di famiglia, che ringrazio per aver offerto la loro disponibilità, possono effettuare solo tamponi rapidi (antigenici) e non quelli molecolari, peraltro solo ai contatti stretti asintomatici ma non ai pazienti con sintomi, né a quelli positivi in quarantena. Tra l'altro, ai medici di base, che ad oggi, incredibile ma vero, non hanno ancora ricevuto alcun test (che fine hanno fatto?), dovrebbero essere consegnati pochissimi kit per poter effettuare al massimo 20 tamponi su circa 1.500 assistiti. Praticamente, il nulla. Poi, su questo, ho letto le solite dichiarazioni roboanti, ma dei test nemmeno l'ombra".

"Per questa ragione – spiga – continuo ad insistere nel chiedere la realizzazione di una postazione drive through a Bitonto, organizzata dall’ Asl per effettuare i tamponi molecolari ai cittadini che devono essere sottoposti a controlli (con sintomi, positivi in quarantena e contatti stretti). Test eseguiti da addetti specializzati e dotati di tutti i dispositivi di protezione, utili per contrastare il propagarsi del virus”.

“È necessario assicurare un'attività di screening efficace nella nostra comunità, colpita da un cospicuo numero di contagi, per poter individuare con rapidità i soggetti Covid. L’Asl Bari non perda più tempo e attivi subito questo servizio sanitario diagnostico a tutela del sacrosanto diritto alla salute dei cittadini", conclude Damascelli.