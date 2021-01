PNRR, squadra politica a cinque per il progetto di una nuova Bitonto

Hanno costituito un gruppo di lavoro per elaborare e condividere una serie di azioni, con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per il progetto di una nuova Bitonto. L’ambizione di Iniziativa Democratica, Italia in Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e 70032 Città in Movimento è quella di produrre un piano progettuale con il quale verranno individuate misure ed elementi necessari a materializzare interventi e opere strategiche per la crescita e la modernizzazione della nostra città.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è ormai approvato. Mancano ancora strumenti attuativi come la governance e il piano di gestione delle risorse, ma gli obiettivi sono già individuati. “Per questo – scrivono le cinque formazioni politiche bitontine – occorre affrettarsi con l’individuazione di progetti coerenti e potenzialmente ammissibili a finanziamento”.

“Noi ci siamo, stiamo lavorando – proseguono in un comunicato congiunto – e gli incontri sono stati proficui. Concordemente abbiamo ritenuto che elemento chiave per lo sviluppo delle idee progettuali sarà il supporto alla macchina amministrativa comunale. Quando saremo pronti, condivideremo il nostro progetto con il partenariato economico sociale, per approfondire e perfezionare le idee con aspetti innovativi, per una convergenza degli interessi economici, sociali e strutturali”.