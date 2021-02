Start 2021, la Regione a sostegno dei lavoratori dello spettacolo

“I lavoratori del mondo dello spettacolo sono tra i più colpiti dall’emergenza pandemica, l’attivazione della misura Start 2021 a loro sostegno rappresenta un gesto concreto di supporto e vicinanza”. A commentare l’intervento approvato dalla Giunta regionale è il presidente del gruppo Pd Filippo Caracciolo.

“Per l’attivazione di Start 2021 a favore dei lavoratori dello spettacolo – spiega – la Regione ha stanziato una cifra pari a 4 milioni di euro, che permetterà l’erogazione di un bonus nella forma di sovvenzione una tantum, pari a 2mila euro per tutti i titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo, comunque denominato, sottoscritti dai soggetti obbligatoriamente assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Inps (gestione ex Enpals)”.



“Questo provvedimento, fortemente voluto dal presidente Emiliano e dagli assessori Bray e Leo – conclude Caracciolo – rappresenta una risposta tangibile alle preoccupazioni di lavoratori fermi da ormai un anno e la cui prospettiva di ripartenza appare ancora incerta”.