Deposito scorie nucleari sulla Murgia, Sinistra Italiana: "Il nostro è un no motivato"

“In passato valutazioni localizzative inappropriate ed errate hanno determinato l’insediamento dell’Ilva nel Golfo di Taranto, e ora quel territorio e la sua popolazione sono vittime di un disastro ambientale che potrà attenuarsi solo quando l’impianto subirà una vera conversione tecnologica. Non vogliamo che la storia si ripeta e quindi non possiamo esimerci dal valutare negativamente la potenziale individuazione, nel nostro territorio regionale, di siti idonei alla localizzazione del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi e dell’annesso Complesso di Stoccaggio ad Alta Attività (CSA)”. Così il coordinamento di Sinistra Italiana Bitonto.

“Esiste un obbligo di legge – prosegue il comunicato – che impone di individuare in Italia un sito idoneo dove conferire i rifiuti a molto bassa e bassa radioattività, nonché a conferire provvisoriamente (50 anni) rifiuti a media e alta radioattività, ma la Puglia non presenta in nessuna parte di essa siti che abbiano le caratteristiche ideali a tali insediamenti”.

“Non siamo il partito del NO a prescindere – sottolinea Si Bitonto – ma abbiamo individuato delle forti criticità nella documentazione prodotta da Sogin. Le nostre analisi, che pubblicheremo sulla nostra pagina facebook ed invieremo agli uffici comunali, sono a disposizione del nostro consiglio comunale, del Parco dell’Alta Murgia e dei soggetti portatori di interessi qualificati che potranno direttamente esercitare il diritto di formulare osservazioni, secondo le modalità indicate sul sito www.depositonazionale.it“.